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47歲肌膚神逆齡！大S激推5款「美白食物」　天天吃超有感

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▲▼47歲肌膚神逆齡！大S激推5款「美白食物」 。（圖／翻攝自FB/大S徐熙媛）

▲大S素顏狀態也相當好。（圖／翻攝自FB/大S徐熙媛）

記者曾怡嘉／台北報導

有「美容大王」之稱的大S，對於追求肌膚白皙無極限，早在19年前的美容書之中，就曾經提到，為了美白，她黑色的食物通通不碰，包括黑咖啡，除非是需要消水腫，若是想要肌膚亮起來，推薦以下5種食物必吃。

▲▼大S激推5款美白食物。（圖／翻攝自IG/djkoo）

▲久未露面的大S依舊清瘦美麗。（圖／翻攝自IG/djkoo）

#維他命C

大S分享維他命C有美白作用，她建議服用維他命C膠囊或是維他命C發泡錠，早晚都要吃，即便攝取過多，也會隨著尿液排出，不會囤積在體內，至於維他命C口含錠、維他命C軟糖，效果就很有限了。

▲▼47歲肌膚神逆齡！大S激推5款「美白食物」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#豆漿

豆漿除了美白以外，還可以補充體力，如果肉吃比較少，或是早上起床比較沒精神，可以在起床之後喝一杯熱豆漿打上一顆生雞蛋，如果怕胖就不要加糖，大S分享，豆漿加上生雞蛋據說還有助於豐胸。

#珍珠粉

大S認為白色食物吃了就容易變白，像是杏仁、牛奶、豆漿、珍珠粉都是白色一族，市面上有賣一包一包裝的珍珠粉，每天早晚服用，也有不錯的美白效果。珍珠粉也可以和面膜調在一起敷臉，或是放在護唇膏中來護唇、護手霜中來護手，非常好運用。

#杏仁

杏仁和維他命C一樣，必須每天喝，可以在牛奶或豆漿中加入杏仁粉，大S強調天天喝美白效果可以很快看出來。

▲▼47歲肌膚神逆齡！大S激推5款「美白食物」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#鮮奶

大S提到，早上喝冰鮮奶能解決宿便，睡前喝溫豆漿能幫助睡眠，喝了鮮奶能讓你明顯感受一整天的體力較好，最重要的是鮮奶也是白的，總覺得也有輔助美白的效果。

關鍵字：

美白, 大S, 食物, 美容, 皮膚

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