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8款必收話題防曬新品！香奈兒防護乳出輕盈版　ALLIE史努比限定太萌

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▲▼ 4款超人氣防曬新品！ALLIE史努比限定版 。（圖／品牌提供）

▲不少品牌最近都推出超強防曬新品，幫你防曬黑還防曬老。

記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

想有好肌膚，防曬絕對是不能輕忽的關鍵之一，不只是防止曬黑，更是為了保護肌膚遠離光老化，避免肌膚被「曬老」，尤其如今即將邁入炎熱夏季，你的防曬準備好了嗎？今年的防曬新品一個比一個有哏，以下幫你搜羅最近推出的人氣防曬新作，有能幫助控油的，也有防曬同時美肌的，還有換上超可愛史努比限定包裝的，快一起來更新你的防曬神隊友。

▲▼ 防曬新品盤點。（圖／品牌提供）

▲KOSE 雪肌精輕水感UV防曬凝膠，SPF50+/PA++++，90g，NT$650。

首次採用富含水分的柔軟型聚合物，能打造出不黏膩也無負擔的輕盈薄膜，添加3種薏仁配方及桃金孃萃取液、蓼藍萃取液、維生素E、角鯊烷等美容成分，使肌膚充分潤澤保濕，搭配透明粉體，保護肌膚持續綻放透亮光澤，防護紫外線的同時，也防禦大氣中的微粒子，且防汗防水。

▲▼ 防曬新品盤點。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛 白金級逆時煥采防護精華乳，SPF48/PA++++，30ml，NT$4,400。

運用「三重UV防禦盾」精準填補肌理縫隙，降低紫外線侵入肌膚機率，結合專利「SIRTIVITY-LPTM長壽肌因逆齡科技」，輔以保衛修護的EGT麥角硫因、南洋珍珠微粒與24K金等珍稀保養成分，抵抗UVA及UVB，在往外抵禦侵害的同時，往內逆齡修護。

▲▼ 防曬新品盤點。（圖／品牌提供）

▲Melano CC 維他命C亮白UV精華乳，SPF50+/PA++++，50g，NT$420。

以高防曬係數搭配雙重維他命C誘導體、維他命E誘導體，在防曬同時修護肌膚、減少暗沉，實現水潤透明感，可作為加強每日早C晚A保養的關鍵步驟。還添加了雙效珍珠偏光控油粉體，能折射光線，有效修飾提亮膚色，同時可有效吸附多餘油脂，減緩油光狀況，並使後續底妝更服貼持久。

▲▼ 防曬新品盤點。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 物理性美白防曬乳，SPF35/PA+++，30ml，NT$2,350。

採用物理性防曬，成分天然溫和不刺激，含有洋甘菊、蘆薈等多種植物精華，更添加超級抗氧成分－薑黃與蓮葉、綠茶、當歸等修護成份，有效保濕、亮白的同時，舒緩滋潤肌膚，同時有效防曬黑，擦上去宛若一層亮白保養薄膜，輕透不悶熱不黏膩，即使是敏感性肌膚也適用。 

▲▼ 4款超人氣防曬新品！ALLIE史努比限定版 。（圖／品牌提供）

▲AHC 極致防禦零油光防曬棒，SPF50+/PA++++，14g，NT$750。

從韓國紅到全亞洲的AHC防曬棒，今年推出全新「小黑盾防曬棒」極致防禦零油光防曬棒，採用韓國醫美專研－Air零重力防曬黑科技，達到羽量級輕盈貼膚，全方位防護肌膚，且零負擔不黏膩，搭配抗油光礦物成分爐甘石粉和高純度積雪草修護成分，有效吸附多餘皮脂，清爽零油光，維持肌膚保濕，並鎮定舒緩曬後肌膚。

▲▼ 4款超人氣防曬新品！ALLIE史努比限定版 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳，SPF40/PA+++，NT$2,250。

香奈兒人氣防曬妝前乳推出專為炎熱潮濕季節打造的輕盈版「珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳」，採用清爽膠狀質地，其中更添加熱防護配方，賦予肌膚強效防護，有效縮小毛孔並控油爽膚，搭配保濕鎖水的梔子花精萃和有美白功效的維他命 B3 及珍珠光澤粒子，提供高效防曬力的同時，讓肌膚勻淨透亮，展現薄透妝感。

▲▼ 4款超人氣防曬新品！ALLIE史努比限定版 。（圖／品牌提供）

▲ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EXP 限定設計款SN，SPF50+/PA++++，90g，NT$850。

長年熱賣的超經典ALLIE防曬乳，自2022年夏季起限定推出SNOOPY史努比限定版包裝，超可愛設計每每都掀起搶購潮。今年精選2大明星產品：持采UV高效防曬水凝乳和持采濾鏡調色UV防曬乳（木質調勻妍），以「環遊日本」為主題，再度推出共16款不同的可愛外盒。其中臉部及身體皆可使用的持采高效防曬水凝乳，擁有如水般輕盈質地，同時有著具抗摩擦、防水抗汗功能的超高防曬力，更採用海洋友善配方及環境友善材質的包裝容器。

▲▼ 4款超人氣防曬新品！ALLIE史努比限定版 。（圖／品牌提供）

▲專科 全效防曬水凝乳，SPF50+/PA++++，80ml，NT$400。

「全效防曬系列」新升級10大高效防護，並添加保養級美容成分，針對不同防曬需求共推出4款商品，其中「全效防曬水凝乳」擁有高防曬係數，能提供日常所需基礎防曬，清爽水感的凝乳質地，使用起來不泛白、不黏膩，且無添加香料與防腐劑，溫和不刺激肌膚，也不易堵塞毛孔，臉部和身體都能使用。

關鍵字：

保養, 護膚, 美妝, 防曬, 防曬乳, 防曬棒, 防曬霜, 盤點

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