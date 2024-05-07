Met Gala／坎達兒珍娜穿1999年戰袍辣成黑精靈！艾兒芬妮如公主降臨

記者鮑璿安／台北報導

「時尚界奧斯卡」Met Gala （大都會藝術博物館慈善晚宴）於台灣時間7日早晨隆重登場，名模肯達爾詹娜（Kendall Jenner）一如既往成為看點之一，今年她穿著從未被人演繹過的Givenchy古董裙火辣現身，極致貼合她身材曲線引發關注。

▲Kendall Jenner戰袍選擇了已故傳奇設計師Alexander McQueen當年擔任Givenchy創意總監時期之作 。（圖／路透）

Kendall Jenner這次亮相Met Gala的戰袍選擇了已故傳奇設計師Alexander McQueen當年擔任Givenchy創意總監時期之作，這件連身裙由裸色和黑色的細膩薄紗拼接而成，覆蓋著超過10萬顆珠飾以及亮片，耗時超過500小時手工刺繡而成。以Alexander McQueen獨到優雅不失叛逆的風格，裝飾腰部鏤空細節、立體雕塑般的肩線處理，都如藝術品再次重現在大眾眼前，Kendall Jenner更成為首位穿著這套Givenchy 1999 年秋季高級時裝造型的人，再次喚醒沉睡已久的時尚。





▲Elle Fanning穿著了Balmain禮服登上紅毯 。（圖／路透）

好萊塢新星艾兒芬妮Elle Fanning穿著了Balmain禮服登上紅毯，這套如被時間定格的玻璃禮服，透明雕塑般的露肩連身裙大方展現頸部曲線，搭配上飄逸的裙襬收尾，簡單的妝容和耳後捲髮相呼應，打造出睡美人般的優雅造型。