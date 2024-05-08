CITIZEN製錶百年紀念懷錶台灣僅4只　300年日本工坊製錶繩

▲CITIZEN製錶百年限量款懷錶NC2990-94A。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN百年歷史始於1924年發表日本製的懷錶，是當時品牌前身「尚工舍時計研究所」有意打破當時時計皆為舶來品的風潮，歷經6年研發的結晶，並邀請時任東京市長後藤新平以產品「永遠深受市民愛戴」的期盼命名為「CITIZEN」。歡慶品牌第一款時計問世100周年，今年全球限量100只的推出製錶百年限量款懷錶NC2990-94A，台灣配額4只。

▲CITIZEN與江戶時期創立的有職組紐道明工坊合作為製錶百年限量款懷錶製作組紐錶繩。

慶祝CITIZEN製錶百年的限量款懷錶NC2990-94A，以輕巧的鈦合金打造錶殼，搭配電鍍出如積雪般紋理的面盤，而懷錶的「組紐」錶繩也展現日本文化與工藝精髓，由一間自1652年江戶時期以來一直生產組紐的東京公司製造傳統工藝專家Domyo「有職組紐道明」，採用100%日本製純絲織成並結合藍染技術精心製成；此外，透視底蓋顯露手動上鍊Cal. 0270機芯，此機芯通過17天嚴格內部檢測，達到平均日差 -3至+5 秒的高精準度，超越瑞士官方天文台COSC認證標準，其裝飾也相當精巧，以日內瓦波紋飾面，夾板橋的邊緣經過鑽石切割工藝處理。





▲CITIZEN製錶百年限量款懷錶搭載全新Cal. 0270機芯。

而適合日常佩戴的CITIZEN Series 8 890 機械錶，防水達此系列最高規格20氣壓，並具符合日本的JIS 2型標準抗磁功能，面盤則裝飾日本傳統代表吉祥的「Ichimatsu市松紋」，透過重新調整外觀比例，注入運動感風格，分別有藍色面盤的NB6060-58L以及炭灰色面盤的玫瑰金色錶款NB6069-53H，品牌也同步推出限量版「櫻雲」限定款腕錶，於銅粉色面盤呈現靈感源自櫻花盛開如雲景色的幾何圖騰。





▲CITIZEN新款Series 8 890 機械腕錶具備JIS 2型抗磁性能和20氣壓防水規格，NB6060-58L藍面款52,800元。





▲CITIZEN玫瑰金色款Series 8 890 機械腕錶NB6069-53H，54,800元。





▲CITIZEN Series 8 890抗磁機械「櫻雲」限定款腕錶，52,800元。

Hamilton（漢米爾頓）機械錶也講求內外兼具，推出面盤開窗顯露具80小時動力儲存、絕佳抗磁性的H-10自動上鍊機芯的爵士大師系列Open Heart腕錶，一款是適合女性的錶徑36毫米的杏色面盤腕錶，另一選擇為錶徑40毫米勃根地酒紅色錶款，細看酒紅色由淺至深的漸層色調十分迷人，備有鍊帶與皮革錶帶款式。





▲Hamilton爵士大師系列杏色面盤Open Heart自動上鍊36 mm腕錶，35,000元。（圖／Hamilton提供，以下同）





▲Hamilton勃根地紅面盤爵士大師系列Open Heart自動上鍊40 mm腕錶，37,500元。