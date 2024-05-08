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Jennie換漁網鞋Met Gala派對造型受好評！超模坎達兒珍娜根本天使降臨

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記者鮑璿安 ／台北報導

Met Gala （大都會藝術博物館慈善晚宴）於台灣時間昨7日隆重登場，除了已經洗版社群的正規紅毯造型之外， After Party同樣是不可錯過的焦點，群星換上了更加休閒、代表個人風格的造型重新登場，當中話題名人Jennie、Kendall Jenner 的會後造型更是受到好評。

▲▼jennie 。（圖／CFP）

▲Jennie穿著鮮明的藍色連身裙驚喜亮相2024 年 Met Gala 紅毯，來自Alaïa訂製款 。（圖／CFP）

第二度參加Met Gala的韓團Blackpink成員Jennie以一身Alaïa訂製款藍色禮服驚艷大家，她在After Party又獻上了第二套造型，同樣來自Alaïa，一套更顯成熟的繞脖長裙搭配上皮草，呈現出慵懶奢華態度，最後以腳下的漁網鞋成為最吸睛配件，盡顯她當代偶像的率性樣貌。

超模Kendall Jenner 在After Party換上了已故設計師Alexander McQueen 1997年所設計的Givenchy禮服，將古董裙穿出個性化時髦感，結合性感和華麗於一身，如天使之翼的獨特廓形，潔白色翅膀巧妙化作弧度領口，拼接前短後長的薄紗裙，在Kendall Jenner 演繹下直接搶走全場目光。

▲▼ metgala 。（圖／路透）

▲Kendall Jenner戰袍選擇了已故傳奇設計師Alexander McQueen當年擔任Givenchy創意總監時期之作 。（圖／路透）

關鍵字：

紅毯, MetGala, Jennie, KendallJenner, AfterParty

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