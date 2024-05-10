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Rosé「最強髮型教科書」　火紅蘇子葉瀏海、妙麗捲狂登話題版面

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文／美人圈

BLACKPINK自從不與YG簽訂個人約後，四閨女動向也成為全球粉絲關注的焦點！雖然「澳洲野玫瑰」Rosé才剛鬆口想好好休息，並未透露之後計畫，但近期時尚活動滿檔的她，依舊憑藉著出圈的造型屢屢登上話題版面，尤其是每回現身的髮型都成為女孩的模仿範本。本篇也整理出Rosé歷年經典髮型，看完不禁讚嘆「最強髮型教科書」非她莫屬呀！

▲ROSE 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé歷年經典髮型。（圖／IG@roses_are_rosie，下同）

BLACKPINK Rosé經典髮型回顧

妙麗捲＋編髮

日前，Rosé現身首爾RIMOWA活動便以「妙麗捲＋半紮髮」成為搶拍焦點，搭配黑色平口洋裝，性感又帶點少女感！值得一提的是Rosé把招牌金髮搭配捲度小而密集、帶點隨性凌亂感的「妙麗捲」，同時在前額後端的部分開始編髮，並將前段拉鬆，可以創造出前額澎鬆感，大大改善髮量較少或細軟髮者很塌的問題。想要顯小臉的女孩，可以學Rosé把原本公主切瀏海燙點小捲度，不僅能轉移目光，波浪流線還有弱化生硬稜角的功效，臉部看上去也會柔和許多。

▲ROSE 。（圖／翻攝自IG）

幹練長直髮

前陣子現身Saint Laurent大秀的Rosé也以長直髮造型搭配絲絨成套黑西裝展現出女總裁的霸氣風範！自帶柔順光圈的玫瑰金髮時尚度滿分，俐落中分更襯出Rosé五官，是最不踩雷同時人人都能駕馭的髮型。看看Rosé長直髮配上墨鏡和書生感眼鏡都態度滿分。

▲ROSE 。（圖／翻攝自IG）

▲ROSE 。（圖／翻攝自IG）

雙麻花辮

想要視覺減齡5歲，務必把Rosé同款雙麻花辮髮型學起來！在嘗試這種細辮綁髮造型時，建議頭頂不要綁得太緊，保留一點刻意的蓬鬆感，才不會顯得太呆板、過時。同時可以點綴時下最夯的蝴蝶結裝飾，直接搭上最in的Y2K風潮啦！

▲ROSE 。（圖／翻攝自IG）

韓系高馬尾

「高馬尾」絕對是永遠不退流行的髮型之一，就連Rosé私下也愛不釋手！要呈現Rosé同款韓系高馬尾，首先必須把頭頂、後腦勺的頭髮拉鬆，如此不但能修飾頭型，也不會讓整體造型過於死板生硬。馬尾位置最好與下巴、耳朵連成一線是最佳黃金角度，從側面看超顯臉小、又不會太拉扯頭皮。最後步驟便是輕輕拉出髮際和耳鬢的碎髮，營造凌亂美，會更有型更具造型感。

波波馬尾

想要讓高馬尾更添變化性，Rosé在打歌舞台上常常指定的清爽減齡「波波馬尾」就推薦個性女孩嘗試。在高馬尾的基礎上，利用橡皮筋把馬尾分段拉鬆用成波波球的形狀，最後用定型噴霧固定，就可以持久一整天。建議搭配不同配色的橡皮圈或是髮夾會更有元氣呦！

▲ROSE 。（圖／翻攝自IG）

蘇子葉瀏海

說到韓國爆火的髮型趨勢，非「蘇子葉瀏海」莫屬！由於這種斜分瀏海出油後會很像一片葉子黏在瀏海上，因而得名。蘇子葉瀏海可以平衡臉型比例，特別是對於長臉、高額頭都相當有修飾效果。

▲ROSE 。（圖／翻攝自IG）

 
 
 
 
 

 
 

雙馬尾

韓國愛豆都很愛的雙馬尾髮型Rosé自然也跟上了！仙氣莓果粉髮色搭配雙馬尾瞬間看上去少了5歲以上，而Rosé這款馬尾位置會較貼近後腦勺，中和掉過於可愛的印象，同時多了一絲個性狂野的氛圍。當然，喜歡甜美感的女孩也能學Rosé加上緞帶，直接刷出滿滿存在感。

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, Rosé, 髮型

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