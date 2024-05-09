BLACKPINK Rosé撞衫趙露思！同款超辣花苞裙大秀逆天長腿

記者鮑璿安／綜合報導

韓團BLACKPINK成員Rosé日前在紐約出席珠寶品牌活動，她換上一身花苞禮服展現如野玫瑰般的性感魅惑，大秀長腿模樣十分吸睛。而造型曝光之後，就有網友發現大陸女星趙露思先前在拍攝代言廣告時，就已經穿過了這套粉色禮服，兩位新生代女神罕見撞衫引發關注。





▲Rosé這次以澳洲設計師品牌Zimmermann 2024早春系列禮服驚艷現身紐約 。（圖／Rosé IG）

Rosé這次以澳洲設計師品牌Zimmermann 2024早春系列禮服驚艷現身紐約，這身粉色花苞裙在平口禮服的基礎上，以硬挺布料勾勒出新穎廓形，流淌迷人緞面光澤感，在Rosé標誌性金髮造型和雪白肌膚的襯托下，像是野玫瑰般綻放，尤其不可忽視的長腿線條，以一雙搶眼的水藍色綁帶厚底高跟鞋相呼應，散發當代偶像魅力。

▲趙露思選擇甜美可愛的Melissa 果凍鞋疊搭白色長襪呈現造型 。（圖／翻攝自微博）

趙露思先前在拍攝廣告時穿著Zimmermann同款禮服，但搭配方式則截然不同，趙露思選擇甜美可愛的Melissa 果凍鞋疊搭白色長襪，顯得整體風格更加清新可人。而兩人這次撞衫各有粉絲力挺，也可見雙方高人氣不可小覷。