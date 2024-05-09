艾丁格消費滿額送德國酒杯　金色三麥零糖質「白金生啤」不怕胖

記者蔡惠如／綜合報導



夏季正是啤酒市場的旺季，近期啤酒品牌艾丁格和SUNMAI金色三麥發表旗下新飲，前者主打獨特濃郁香氣，後者則主打零負擔暢飲體驗，艾丁格在台首登陸的「小麥勃克啤酒」，以濃郁香氣濃醇不甜膩口感上市，金色三麥首款零糖質酒款「白金生啤」則主打開喝沒負擔。

▲啤酒品牌艾丁格推出5款經典啤酒，在家樂褔都能買到。（圖／各業者提供）

以德國傳統釀酒工藝聞名的艾丁格，創立至今堅持只釀造德式小麥啤酒。近期艾丁格攜手家樂福量販通路，將推出5款經典小麥啤酒系列，包括香氣果香花香細緻的「小麥白啤酒」、受到許多人喜愛的「小麥水晶啤酒」、帶有淡淡焦糖麥香的「小麥黑啤酒」，以及頂級的「典藏白啤酒」等，讓消費者可在家享受品質啤酒的風味。

業者表示，艾丁格獨特的「瓶中二次發酵」工法，讓啤酒風味能獲得極佳的保存，細細品嘗都能感受新鮮酵母和麥香溢散在舌尖，除了經典款，今年艾丁格在台全新推出「小麥勃克啤酒」，酒精度較高並添加焦香麥芽，帶來濃郁葡萄果香與咖啡豆香氣。5／15起只要在家樂福單筆購買艾丁格500ml產品，消費滿389元，即可兌換一只限量德國進口的「雲朵杯」，在家就能體驗小麥啤酒獨有的綿密泡沫和品飲儀式。

而SUNMAI金色三麥則嗅到減糖趨勢，以創新非熱處理工法，推出首款零糖質酒款「白金生啤」。透過封存酵母活性，讓酒體中100%純麥釀造的香氣保留，搭配零負擔的零糖酒體，為健身或減脂族群提供暢快減壓解渴的新選擇。「白金生啤」單罐500ml售價89元，統一超商5月特惠指定商品任選三件可享85折優惠。

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