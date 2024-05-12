一個人也能享受韓式料理！特搜台北5間不用飛韓國就能吃到傳統味

文／女子學

韓流文化席捲全世界已不是新鮮事，加上台灣距離韓國很近，許多國人都喜歡到韓國玩、吃美食、穿韓服、看演唱會，也有越來越多韓國人來到台灣開設韓國料理餐廳，從簡單的辣炒年糕、紫菜包飯等街邊小吃，到部隊鍋、海鮮煎餅、銅盤烤肉、炸雞，都讓韓式美味席捲全台灣。

本篇精選5間台北韓式料理餐廳，有適合一個人細細品嚐的暖心韓式鍋物，也有適合多人聚餐的韓式餐廳，喜歡韓式料理的你趕緊收藏吧！

1. 東輝韓食館

招牌必點：馬鈴薯排骨湯

東輝韓食館是一家位於行天宮附近的家常韓式料理店，由韓國華僑老闆所經營，裝潢雖然看起來不起眼，但每到用餐時間這裡可是高朋滿座，內用外帶人潮滿滿！來到東輝韓食館，絕對不能錯過店內的招牌菜色「馬鈴薯排骨湯」，濃郁的肉湯、燉到鬆軟的馬鈴薯與豬骨，讓人想一口接著一口。如果比較多人一起去用餐，也可以考慮點他們家的五花肉，這裡就像韓國一樣會有專門服務的阿姨幫忙烤，用生菜包著泡菜、豬五花一起享用更加美味。

▲東輝韓食館。（圖／IG@appleda）

2. Yumsem 宴先紫菜包飯

招牌必點：MEGA 宴先紫菜飯包

Yumsem 宴先紫菜包飯來自韓國，是一間在韓國擁有超過200間的連鎖店，說紫菜包飯是他們的國民美食一點也不為過！2022年韓劇《非常律師禹英禑》熱播時，更是在台灣掀起一股熱潮。宴先紫菜包飯專賣紫菜包飯，擁有多達十幾種選擇，其中「蘋果炸豆腐紫菜包飯」可以說是相當特別少見的選項，第一次來吃的話推薦大家可以試試看。

▲Yumsem 宴先紫菜包飯在韓國擁有超過200間的連鎖店。（圖／Yumsem宴先紫菜包飯粉絲專頁）

3. 七號韓食 CHi HAO

招牌必點：起司辣牛五花豆腐鍋

七號韓食 CHi HAO是一間日常韓食店，目前在台北東區忠孝敦化站和內湖港墘站附近皆有店面。其裝潢簡約舒適，主打一人友善，想吃韓式料理不需要特別訂位、揪一大群人，隨時隨地、走過路過都可以直接進來吃。店內餐點包含韓式鍋類、拌飯與辣炒年糕等，所有鍋底與調味料皆使用韓國進口調味料，豆腐鍋、泡菜鍋與大醬鍋的主食是營養的紫米飯，鍋內亦不含加工火鍋料，對於喜歡吃韓式料理又想吃得健康的人來說，可是一大福音。

▲七號韓食 CHi HAO主打一人友善，想吃韓式料理不需要特別訂位。（圖／IG@chihao_____）

4. 金孫韓廚 義大利麵

招牌必點：韓國辣醬魷魚義大利麵

可別以為韓式料理只有這樣！編輯印象中第一次去韓國，吃到他們的義大利麵蔚為驚艷。金孫韓廚義大利麵是一家結合韓式和義大利麵的創意料理餐廳，他們使用常見的韓式食材（如：牛絞肉、魷魚）搭配上經典的義式醬料、韓式辣醬，創造出不一樣的美味組合。金孫韓廚義大利麵在台北目前有兩間分店，分別位於中山與士林，兩間店的裝潢設計都非常漂亮，宛如韓式咖啡廳，非常適合假日揪姐妹們一起約會去。

▲金孫韓廚義大利麵是一家結合韓式和義大利麵的創意料理餐廳。（圖／金孫韓廚義大利麵粉絲專頁）

5. 韓食堂

招牌必點：韓式豬腳

韓食堂主打道地的韓式料理，從前一定要飛韓國才能吃到道地的韓式豬腳，現在在「韓食堂」也能吃到了！來到這裡，每桌一盤豬腳是標配，包在生菜裡、配辣炒魷魚一起吃，和台灣萬巒豬腳絕對是不同的風味。此外冷冷的、QQ的韓式涼拌冷麵，也是店裡招牌必點，其他經典韓式料理必吃的春川辣炒雞、蔘雞湯、部隊鍋、雪濃湯等也都有賣，就看大家的胃裝得下多多了。

▲道地的韓式豬腳在韓食堂也能吃到。（圖／IG@j.y.sharon）

本篇一口氣分享了多種不一樣的台北韓式料理店，從傳統的韓式料理到創新口味統統都有，趕緊收藏起來，下次突然想吃韓式料理或是想嘗試新口味的時候，就不怕不知道台北哪裡有韓式料理可以吃啦！

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