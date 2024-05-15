4間超夯酸菜魚餐廳推薦！不只刁民　姥姥、鵝川也是饕客必吃

文／女子學

發跡於重慶的川味特色菜酸菜魚，近年在台灣可說是夯到不行。最一開始在台中的人氣名店「刁民」總是大排長龍，在社群上更是佔有一席之地，時常可以看到饕客分享食用心得。

近期酸菜魚餐廳更可說是遍地開花，走到哪都可以看到不同品牌的酸菜魚餐廳。今天編輯就要分享4間酸菜魚餐廳，喜歡吃魚又愛麻辣口感的朋友，一定要選一間嚐鮮看看。

1.刁民－酸菜魚

號稱比臉大的刁民-酸菜魚，是帶起台灣酸菜魚風潮的第一間餐廳。發跡於台中，剛開幕時可說是一位難求，店內人氣招牌「秘罈酸菜魚」是必點，以龍骨高湯為基底，選用烏鱧魚片，配上自家醃製的酸菜，酸甜辣的滋味，吸引了許多饕客慕名前往。

▲刁民-酸菜魚全台共有六間門市。（圖／刁民-酸菜魚粉絲專頁）

現在全台共有六間門市，台北也能吃得到刁民，還有冷凍包可以上網訂購。另外不吃辣的朋友可以選擇「初戀番茄魚」，一樣是以龍骨高湯為底，有羅宋湯的感覺，同樣也是店內的人氣餐點。

2.築間酸菜魚

以漫畫風格為主題的築間，也是近期酸菜魚餐廳的熱門選擇。主打「湯比魚更新鮮」的口號，翻轉傳統酸菜魚湯因重鹹不能喝的觀念，超適合吃鍋喜歡喝湯的饕客嚐鮮一番。

▲築間是近期酸菜魚餐廳的熱門選擇。（圖／築間酸菜魚粉絲專頁）

店內有七種不同口味魚盤可選擇，像是「總長酸菜魚」、「海派鮮湯魚」、「極道明太子奶香魚」、「純愛番茄魚」以及「打破沙鍋魚」等，超適合三五好友聚會，一起點不同口味共享。此外，築間也有單人份的選擇，想獨自用餐也是沒問題的。

3.鵝川

位在大安捷運站附近的鵝川，近期進軍微風南山開二店，是個超道地的四川風味餐廳，在網路上也有一群擁護者。店名「鵝川」二字，即代表著店內的主打招牌菜「潮汕滷鵝」與「川菜」，饕客可一次體驗兩種不同特色的美味料理。

▲鵝川是超道地的四川風味餐廳。（圖／鵝川粉絲專頁）

其中「老罈子酸菜魚」更是經典，鵝川使用的是當日現殺的山泉鱸魚，加上酸菜、箭筍及百頁豆腐等配料外，還有酥炸魚頭，嚐起來新鮮且川味十足，喜歡踩點酸菜魚名店的老饕，絕對不能錯過這間。

4.姥姥酸菜魚

在北車及台北101能吃到的姥姥酸菜魚，5月即將插旗在微風廣場和新竹，可見人氣超高。有著傳承30年的獨家秘製酸菜，使用產地直送的新鮮大白菜，品嚐酸菜魚的時候，除了能感受到酸辣的濃郁湯頭，還能嚐到白菜的鮮甜，姥姥的酸菜魚是相對不油膩的。

▲姥姥酸菜魚人氣超高。（圖／姥姥酸菜魚粉絲專頁）

另外姥姥的川味家常菜也別具特色，像是經典的椒麻小酥肉、炸烏鱧魚片以及蓬萊蒜肉都很值得嚐鮮一番。

以上就是編輯私心推薦的酸菜魚餐廳，除了這4間外，還有好多酸菜魚餐廳都是網路上的人氣名店，有機會一定要嚐遍全台酸菜魚，體驗各家不同的風格特色。

延伸閱讀

5 家西門町小吃店：隱藏巷弄美食、魯肉蛋包麵，再來碗誠意滿滿的「海鮮麵」

北門周邊 5 間咖啡廳大搜查：在西門看完電影後，悠閒地散步到這來一杯咖啡吧！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。