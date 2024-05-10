草間彌生融合波點與網巨作首曝光　邦瀚斯台北預覽秀大師珍罕畫

▲草間彌生1995年純抽象作品《無限》將於5月25日在香港邦瀚斯「現代及當代藝術拍賣」進行拍賣。（圖／邦瀚斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香港邦瀚斯（Bonhams）2024年春季拍賣將於5月16日登場，即起至5月12日，於台北BELLAVITA寶麗廣場舉辦公開預展，展出約250件精品，參觀者踏入會場立刻被日本知名當代藝術家草間彌生1955年創作、首度曝光的近兩米高抽象作品《無限》吸引，是迄今在拍賣市場上首次出現同時融合「波點」和「無限的網」的草間彌生純抽象繪畫，也是她創作生涯罕見的左右分割構圖。

▲香港邦瀚斯將上拍清乾隆松石綠錦地浮雕金彩百壽琮式瓶，估價約28,221,000元起。

此外，邦瀚斯預展還呈獻現當代藝術、中國瓷器及工藝精品、中國書畫，珠寶名錶等重點拍品，以及一系列可供私人洽購的愛馬仕手袋。當中中國書畫亮點是曾任國防部長的鄭為元將軍伉儷1950至1980年代初獲贈於溥心畬、張大千、黃君璧、歐豪年等在台畫家與蔣經國贈予腕錶，共15件珍藏將在邦瀚斯香港上拍。

▲鄭為元將軍伉儷藏書畫文物深受矚目，邦瀚斯將拍賣張大千《午瑞圖》，估價約2,405,000元起。

香港邦瀚斯5月28日登場的鐘錶拍賣，焦點之作為RICHARD MILLE為西班牙網球名將納達爾設計的「Prototype 6」RM27-01 Rafael Nadal碳纖維鏤空陀飛輪原型腕錶，重量不到19克且機芯懸吊於錶殼中央，都是革新設計；26日將上拍的精選珠寶也在台曝光，包括25.88克拉天然艷彩VVS1淨度黃鑽配鑽石戒指、特別訂製的卡地亞（Cartier）LOVE鑽石手鐲皆為矚目焦點。





▲香港邦瀚斯展出Richard Mille「Prototype 6」RM27-01 Rafael Nadal腕錶，估價約28,221,000元起。

▲邦瀚斯將拍賣藏家向卡地亞特別訂製的LOVE手鐲，密鑲1,509顆總重達46.62克拉鑽石，估價約1,866,000元起。





▲邦瀚斯珠寶亮點25.88克拉天然艷彩黃色VVS1淨度鑽石配鑽石戒指，估價約43,545,000元起。

富藝斯（PHILLIPS）也覓得卡地亞珍罕之作，將於香港及紐約鐘錶春季拍賣呈獻4件卡地亞於1920年代末打造的獨一無二座鐘，均出自同一顯赫私人珍藏。當中水磁浮座鐘和白玉座鐘，將於5月24至25日舉行的「名錶薈萃：香港XVIII」上拍；單軸神秘鐘、受東方美學啟發而製的玉鐲座鐘，則將於6月8至9日舉行的「The New York Watch Auction: X」進行拍賣。

▲富藝斯《名錶薈萃：香港XVIII》將上拍卡地亞約1929年製的獨一無二水磁浮座鐘「La Pendule Magnétique Water Clock」，估價約8,294,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）





▲富藝斯《名錶薈萃：香港XVIII》另一亮點為1930年製卡地亞白玉黃金時鐘，刻有清乾隆皇帝御題詩文，估價約2,073,000元起。