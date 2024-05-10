母親節LOVE珍珠胸針直白示愛　MIKIMOTO入門款寵媽咪

▲MIKIMOTO銀製LOVE字樣珍珠胸針（左）23,000元，銀製PEARL字樣珍珠胸針21,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

母親節將至，讓媽媽把你對她的愛戴在身上閃耀吧！MIKIMOTO從母貝孕育的純淨溫潤珍珠，帶著美麗意涵最適合作為佳節賀禮，且價位帶廣泛，讓兒女能輕易為媽媽選擇完美款式，最直白的示愛方式即是獻上銀製鑲嵌單顆日本Akoya珍珠的LOVE字樣胸針，價格也屬入門級，約23,000元便能擁有，另有PEARL珍珠字樣的款式。





▲MIKIMOTO 18K白金項鍊搭配9顆日本Akoya珍珠，62 ,000元。

日常容易搭配的珍珠項鍊也是母親節禮物優質選擇，MIKIMOTO打造點綴9顆日本Akoya珍珠的18K白金項鍊，細緻優雅的設計相當耐看；而熱愛bling bling風格的媽媽，則會被最新的彩色寶石戒指吸引，MIKIMOTO推出5款三排式鑲嵌寶石與鑽石戒指，分別有紅寶石、藍寶石、粉紅藍寶石與2款全鑽戒。





▲MIKIMOTO粉紅藍寶石鑽戒（由上至下）191,000元，粉紅K金鑽戒216,000元，藍寶石鑽戒186,000元。

卡地亞（Cartier）亦有三排式寬版設計戒指，旗下Broderie de Cartier玫瑰金戒指鑲嵌70顆總重2.43克拉的圓形明亮式切割，猶如精緻刺繡圖案，在指間閃閃發亮；經典款也是母親節送禮的不敗之選，今年適逢卡地亞Trinity系列100周年，發表時髦的枕形款外，三環戒亦推出升級版鋪鑲滿鑽的多重佩戴款，滿足喜愛華麗風格的媽咪。





▲卡地亞Broderie de Cartier戒指，780,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）





▲卡地亞Trinity戒指多重佩戴款鑲嵌144顆重1.54克拉鑽石，835,000元。