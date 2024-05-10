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40+女星《小紅書》養粉轉戰直播間　伊能靜、熊黛林成績亮眼

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／翻攝自小紅書／伊能靜、熊黛林、范文芳

《小紅書》女星帶貨潮正夯！越來越多女星進駐分享自己的美妝保養，其中像是伊能靜、范文芳、熊黛林等人經營的最為亮眼，40+的她們凍齡好狀態令人嚮往，以傳授個人美麗祕訣、穿搭，甚至是心靈雞湯來養粉，接著再以女星光環來帶貨推薦，為新一代女星經營模式。

女星業配模式大改變，以往業配由品牌尋找藝人來合作賣貨，而現在最新的銷售模式則是以女星形象、風格為號召，搭配各式各樣產品，經營個人直播間，銷售金額整個翻倍跳。

＃伊能靜

▲▼女星小紅書養粉轉戰直播間。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼女星小紅書養粉轉戰直播間。（圖／翻攝自小紅書）

女星伊能靜在《小紅書》擁有261萬粉絲，她起初不藏私分享個人美妝保養，引起眾多網友關注，無心插柳使得每一款私人推薦都成爆款，順勢成為帶貨女王。她的帶貨的種類豐富，舉凡美妝、保養、服裝、營養食品等等，她都能包裝成極具個人特色的商品，加上無敵凍齡的她本身就是招牌，因此成績相當亮眼。除了帶貨以外，她也時常分享兩性、親子文章，獲得超多網友共鳴分享。

＃熊黛林

▲▼女星小紅書養粉轉戰直播間。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼女星小紅書養粉轉戰直播間。（圖／翻攝自小紅書）

名模熊黛林近來人氣也很旺，《小紅書》上分享日常保養、個人搜包，甚至是美姿美儀秘訣獲得青睞，粉絲至今累積61萬。以模特兒出身，而後變成演員的她，亮眼外型多年不變，堪稱為逆齡活招牌，最近也開設個人直播間帶貨，看似冷豔的她，一開口卻是溫柔嗓音給人大反差，娓娓道來的直播風格讓人情緒穩定，讓粉絲心甘情願黏緊緊。

＃范文芳

▲▼女星小紅書養粉轉戰直播間。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼女星小紅書養粉轉戰直播間。（圖／翻攝自小紅書）

新加坡女星范文芳在《小紅書》能見度也很高，身為新加坡一姐的她，也積極分享個人的凍齡生長的祕訣、兩性、自我成長等文章，53歲的她至今仍擁有模特兒般纖細身材讓人稱羨，也吸引不少粉絲跟隨，直至目前擁有22萬粉絲，也開始經營個人直播間賣貨，成績不俗。

關鍵字：

女星, 帶貨, 小紅書, 亮眼, 凍齡

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