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終於等到厚牛舌漢堡排！台灣首間「嘉」環球中和5／11開幕

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▲環球中和漢堡排嘉。（圖／業者提供）

▲環球中和漢堡排嘉在母親節周末正式對外見客。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接母親節到來，Global Mall新北中和購物中心全新餐飲陣容再添新戰力，備受矚目的日本東京原宿超人氣炭火漢堡排專賣店「嘉」，台灣首間直營店在5／11將正式開幕啦，除了招牌漢堡排之外，獨家的厚牛舌漢堡排也一定要試試。

▲環球中和漢堡排嘉。（圖／業者提供）

▲環球中和漢堡排嘉。（圖／業者提供）

▲環球中和漢堡排嘉。（圖／業者提供）

「嘉」主打炭火直烤漢堡排，而2021年在東京原宿開設的第一家專門漢堡排店，一開幕就人氣爆棚，單日限量300份幾乎秒殺完售，隔年隨即在表參道再開第二間分店，深受當地人喜愛，全台首店就落腳新北的環球購物中心。

▲環球中和漢堡排嘉。（圖／業者提供）

▲環球中和漢堡排嘉。（圖／業者提供）

「嘉」台灣一號店主打日本本店的製作工藝，使用百分之百日本F1國產牛肉，每日由職人現場手工打成漢堡排，再用獨家高溫炭火燒烤，烹調出外酥內嫩的絕妙口感，連白飯跟雞蛋都很講究，採用的是長野縣越光米以及可生食等級的雞蛋。軟嫩多汁的漢堡排，配上道地日本精米，層次豐富滋味絕對超水準，加上美味手工生雞蛋的點綴，饕客一定要去嚐一下。

▲環球中和漢堡排嘉。（圖／業者提供）

▲環球中和漢堡排嘉。（圖／業者提供）

該店提供「國產牛漢堡排定食」之外，還有獨家「牛舌漢堡排定食」，牛舌香氣撲鼻而來卻軟嫩有嚼勁，搭配和牛肉漢堡排可享雙重美味。另外5／20將再推出限量「WAGYU和牛漢堡排定食」，愛吃和牛的消費者準備去打卡囉。

▲環球中和漢堡排嘉。（圖／業者提供）

除了主菜，現場備有自製薑汁氣泡飲，包括來自日本「KIMINO」清爽的氣泡果汁，以及台灣「七三茶堂」的冷泡茶品，與漢堡排的醇厚口感相得益彰。漢堡排「嘉」在Global Mall新北中和店共設有25個座位區，每日最多可容納300名食客，要搶位要儘早。

▲日漢堡排「肉的長谷川」。（圖／SOGO提供）

▲日漢堡排「肉的長谷川」4／17在SOGO開幕。（圖／SOGO提供）

另一間知名日式漢堡排店「肉的長谷川」4月也插旗SOGO忠孝館，，主打每日新鮮現做，獨家招牌餐點「100%純牛肉漢堡排」，使用100%純牛肉的肥肉與瘦肉黃金比例，日本師傅來台傳授製作秘訣與拍打秘方，讓牛絞肉緊密結合，達到肉汁飽滿的口感。

▲日漢堡排「肉的長谷川」。（圖／SOGO提供）

此外還有人氣餐點「長谷川日光蛋漢堡排」和「長谷川流心漢堡排」，以半熟太陽蛋佐漢堡排「長谷川日光蛋漢堡」濃郁不膩，而「長谷川流心漢堡」則是以漢堡排包裹起司，結合肉汁與奶香，也是日本KOL高度討論餐點第一名。餐點都會附上日本空運來台的蓄熱石，可自己掌控漢堡排熟度，

▲日漢堡排「肉的長谷川」。（圖／SOGO提供）

關鍵字：

漢堡排, , GlobalMall, 新北, 母親節

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