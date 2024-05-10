鬼鬼要送Energy涼鞋挑戰「16蹲」　曝穿TEVA不愛露腳趾

記者鮑璿安／台北報導

美國戶外品牌 TEVA 邁入40周年舉辦「TEVA 40 Summer Gathering」夏日派對，邀請藝人鬼鬼吳映潔參與，被問到想推薦涼鞋給演藝圈哪一位好友？她則提到最近復出歌壇的男團Energy，笑說會送他們涼鞋去挑戰「16蹲」。

▲吳映潔這次親自示範 TEVA Original Alp Revive鞋款。（圖／品牌提供）

吳映潔這次親自示範 TEVA Original Alp Revive鞋款，擁有獨特羅馬鞋型設計，她直言自己非常喜歡涼鞋配白襪的組合，「今天我有特別要求要穿襪子，因為露腳趾還是蠻害羞的，雖然我有美甲」，她透露自己對異性的腳部也有要求，「希望對方赤腳的話要保持乾淨，太髒我不行，要不然就穿襪子不要讓我看到」。吳映潔也表示，兒時曾經迷過Energy，當時喜歡阿弟跟Toro，而不是坤達，她笑稱「我長大後看他（坤達）覺得比較帥」。

▲Original Sandal Revive 。（圖／品牌提供）





▲Original Alp Revive 。（圖／品牌提供）

春夏將回顧90年代的Teva，重新詮釋其代表性的Original Alp和 Hurricane XLT2鞋款，Original Alp Revive羅馬綁帶設計奠定運動涼鞋的結構，Hurricane XLT2為個性的經典設計一雙強調舒適、抓地、耐磨等卓越機能且適合多功能多場域穿著的水陸運動涼鞋，織帶圖騰設計則以幾何線條來呈現大峽谷鋸齒狀的壯麗岩壁，搭配如同太陽光火紅豔橘的大膽配色。





▲運動涼鞋Hydratrek系列 。（圖／品牌提供）

品牌也帶來輕量化運動涼鞋Hydratrek系列，以樹蛙蹼六角形吸盤為其設計靈感，搭配獨家專利蜘蛛大底，強調能在水域及濕滑地形充足吸附岩石表面，展現絕佳抓地和防滑性及快速的排水性能。





▲全新 MEXICO 66 SABOT 。（圖／品牌提供）

同時，Onitsuka Tiger 鬼塚虎在今年夏季帶來全新 MEXICO 66 SABOT鞋款新色，靈感源於品牌經典暢銷款 MEXICO 66 系列，復古鞋型外觀搭配粗編網狀材質，搭載卓越緩震效果的 OrthoLite 鞋墊，使穿著腳感更加輕盈舒適，鞋身標誌「虎爪紋」圖樣，實穿百搭又不失時尚潮流元素。MEXICO 66 SABOT 於 2024 年春夏推出全新配色，不論是復古感強烈的淺棕色底搭配綠虎爪紋；或是活力清新的米底搭配橘虎爪紋配色都帶來滿滿沁涼氛圍。鞋款全系列共六色，完美詮釋不同風格的時髦春夏穿搭。