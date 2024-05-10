趙露思狂野擺拍！Versace夏日「La Vacanza」拎酒椰葉托特包時髦度假

記者鮑璿安／台北報導

充滿無限可能性和自由自在的夏天，啟發Donatella Versace設計出Versace全新夏日「La Vacanza」系列，以各種奪目印花圖案打造全新造型，品牌大使趙露思也受邀搶先演繹，以搶眼的連身裙搭配漆皮高跟鞋霸氣出鏡，顛覆過去給人的甜美印象。





▲品牌大使趙露思受邀搶先演繹全新夏日「La Vacanza」系列。（圖／翻攝自微博Versace）

趙露思以鮮明上揚的眼線、披肩長髮勾勒出野性美，身穿印有經典巴洛克圖案的領花褶襇連身裙，配搭淺粉紅色Alia漆皮高跟便鞋和淺粉紅色鱷魚壓紋Medusa '95皮革包款，霸氣開腿擺拍，展現颯爽魅力。

全新夏日「La Vacanza」系列中誕生的Barocco Sea印花，延續品牌將海洋自然奇觀變成豐富圖案的傳統，靈感源自兩款標誌性圖案，包括以珊瑚、貝殼和海星為題材的Trésor de la Mer印花，以及華麗精緻的巴洛克圖案。全新的印花裝點在舒適的絲質斜紋綢布料上，構建了為海灘而生的新款褶襇連身裙，配以領花細節和巴洛克圖案，淺粉紅色、杏色或灰藍色相融，盡顯夏日華麗本色。當然也少不了晚裝款式，採用標誌性金屬網布的晚禮服，或是用日本天然珍珠、銀色亮片和水晶刺繡海星圖案的直身晚裝，形塑Versace女性的真實模樣。





▲以珊瑚、貝殼和海星為題材的Trésor de la Mer印花，以及華麗精緻的巴洛克圖案 。（圖／品牌提供）

配件方面，充滿夏日氣息的酒椰葉Athena手提袋， Medusa '95手提袋和手拿包則採用全新淺粉紅色設計，並配上清爽的銀色金屬細節。亦帶來多款太陽眼鏡和沙灘配飾，包括浴袍、毛巾、水晶裝飾旅行杯和泳衣，彷佛擁有了這些就能夠即刻展開假期。





▲BAROCCO ATHENA托特包 。（圖／品牌提供）

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AQUAZZURA2024 春夏系列依然由創意總監兼創辦人Edgardo Osorio匠心打造，致力於打造可穿戴的藝術品，貫穿品牌熱情繽紛的設計語言，首推的Citrus Punch系列鞋履，使用拉菲草手工編織製成，宛如擁抱了盛夏，將地中海沿岸盛產的柑橘和穿梭花果間的蜜蜂編織成飾品，點綴於足背繫帶及足後跟繫帶上；Gin Tonic系列則使用金屬色皮革包覆，上腳感受舒適，如寶石般的檸檬片以不同切割的水晶鑲嵌而成，纏繞在腳尖勾勒更修長筆直的曲線。





▲Citrus Punch 拉菲草編織高跟涼鞋 。（圖／品牌提供）





▲Gin Tonic系列則使用金屬色皮革包覆。（圖／品牌提供）