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夏日必備Bra Top少穿一件更舒適！5款人氣品牌推薦　連Jisoo也愛

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記者陳美伶／綜合報導

近年來，隨著休閒風的盛行，Bra Top逐漸成為女孩們衣櫃中的必備單品。Bra Top是一種結合內衣的上衣，不僅穿著方便，也能展現女性的性感魅力。Bra Top的款式多樣，從小可愛、平口、削肩背心、上衣及洋裝等，應有盡有。女孩們可以根據自己的身材和喜好，選擇合適的款式，夏天到了，不妨入手幾件Bra Top，少穿一件更舒適，讓你的穿搭更加輕鬆有型！

以下推薦5款人氣好評Bra Top品牌

UNIQLO

UNIQLO的Bra Top款式簡約百搭，價格親民，是許多女孩的首選，新登場的削肩款版型修身顯瘦，許多女生購入都好評再回購： 「穿起來很舒適」、 「夏天穿也不厚重」、「直接當運動背心也好看」。

▲BRA穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲BRATOP削肩短版背心，NT$790。（翻攝自UNQILO）

▲BRA穿搭 。（圖／翻攝自官網、IG@nachi_cooo）

▲AIRism棉質短版BRATOP 細肩帶平口背心，NT$790。（翻攝自UNQILO）

BEIGY

人氣品牌BEIGY主打小胸女生也能爆乳的概念，獨特的Bra Top不僅材質舒適、版型好看，親民價格常常是直接包色，還有推出洋裝款式，套上一件就能美美出門。

▲BRA穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲削肩厚胸墊Bra Top，NT$690。（圖／翻攝自beigy）

Peach John

Peach John的Bra Top款式性感俏皮，一體成型的設計穿起來胸型、身形都很好看，深受女性喜愛。

▲BRA穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲一體成型極細肩帶無痕罩杯背心，NT$1,090。（圖／翻攝自peachjohn官網）

▲BRA穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲舒適棉質羅紋蕾絲附襯墊背心，NT$990。（圖／翻攝自peachjohn官網）

Alo Yoga

以瑜伽與休閒服裝聞名的美國品牌Alo Yoga是Jisoo愛牌，私服造型都有Alo，近日也升格品牌代言人，Alo的Bra Top與坦克背心皆是熱銷單品，直接單穿或是內搭都能展現出層次感，是運動風的時髦選擇，Jisoo同款超生火官網補貨了。

▲BRA TOP穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲Jisoo同款，AIRBRUSH STREAMLINED BRA TANK，NT$‌2,600（圖／Alo Yoga）

▲BRA TOP穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲Jisoo同款，AIRBRUSH REAL BRA TANK，NT$‌2,850。（圖／Alo Yoga）

Studio Doe

網紅始祖小安An的自有品牌Studio Doe，一直以來都是許多質感女生的首選品牌，擅長以簡約俐落的剪裁，創造出別具一格的服飾，熱銷經典的反車框邊坦克Bra背心強勢回歸，已開放限量預購，舒適親膚羅紋面料與水滴型大U領設計一穿愛上，近期在信義A11登場的快閃店也能入手「極簡弧襬削肩Bra背心」和「彈性羅紋Bra背心」。

▲BRA TOP穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲STUDIO DOE by DOE - 反車框邊坦克Bra背心，NT$1,080。（圖／翻攝自IG@studiodoe）

▲BRA TOP穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲極簡弧襬削肩Bra背心，NT$1,080。（圖／翻攝自studiodoe）

 ►「白背心」夏日必備！3種風格好時髦　搭配牛仔褲就能出門

關鍵字：

Bra Top, 穿搭, UNIQLO, Alo Yoga, Peach John, Studio Doe, 罩杯式上衣

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