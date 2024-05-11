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LIFE經典／蜷川實花《瞬間的永恆》海外首展　新光三越Diamond Towers登場

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▲新光三越Diamond Towers蜷川實花《瞬間的永恆》海外首展、奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／各業者提供）

▲新光三越Diamond Towers蜷川實花《瞬間的永恆》海外首展。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本攝影藝術家蜷川實花最新作品《瞬間的永恆》，海外首站巡迴展落腳新光三越Diamond Towers，本次以「Floral Resonance花的共鳴」為主題，從5／16至8／18期間在館內展出。本次展覽將藝術家擅長的鮮豔高彩度花卉攝影，與多媒體數位投影相結合，透過沉浸式的視覺體驗，帶領觀者探索人類與大自然之間的微妙關係。

▲新光三越Diamond Towers蜷川實花《瞬間的永恆》海外首展、奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／各業者提供）

展區分為「情感的調色盤」和「獨特的一次性體驗」兩大主題空間。前者由12幅大型花卉攝影作品與近5米高的花牆裝置組成，充滿夢幻色彩和幻象燈光，象徵各種情感體驗；後者則運用500張花卉照片，加上5種光影特效隨機切換，總計達2500種風格組合，每次觀賞皆是一期一會的視覺饗宴。

▲新光三越Diamond Towers蜷川實花《瞬間的永恆》海外首展、奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／各業者提供）

▲新光三越Diamond Towers蜷川實花《瞬間的永恆》海外首展、奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／各業者提供）▲新光三越Diamond Towers蜷川實花《瞬間的永恆》海外首展、奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／各業者提供）

▲新光三越Diamond Towers蜷川實花《瞬間的永恆》海外首展、奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／各業者提供）

因應本次展出，新光三越也以日本流行色協會2024年度指定色Hello Blue為發想，結合蜷川實花的繽紛絢爛風格，推出6款限量聯名卡友禮，包括毛毯、地墊、購物袋、證件套、直傘及化妝包等實用品項，皆以藝術家的花卉攝影為主視覺，將藝術導入日常生活。5／16至5／10期間，新光三越會員使用12家指定銀行信用卡，單筆消費滿2,000元即可免費兌換當期限量卡友禮。

▲新光三越Diamond Towers蜷川實花《瞬間的永恆》海外首展、奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／各業者提供）

近期南台灣史上最大的西洋畫展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，也在5／2正式在台南奇美博物館開展，被譽為臺灣史上最高規格的西洋畫展，匯聚了波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、透納、塞尚、莫內、雷諾瓦、高更、梵谷等50位大師，帶來52件真跡原作，引領觀眾從文藝復興到印象派，體驗一場橫跨四百年的西洋藝術經典之旅。

▲新光三越Diamond Towers蜷川實花《瞬間的永恆》海外首展、奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／各業者提供）

▲奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／各業者提供）

▲新光三越Diamond Towers蜷川實花《瞬間的永恆》海外首展、奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／各業者提供）

▲新光三越Diamond Towers蜷川實花《瞬間的永恆》海外首展、奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／各業者提供）

策展規劃以「時間軸」與「地理區域」為切點，整理出藝術史上的重要時期、轉折點與南北流派，第一「人文的甦醒：歐洲文藝復興繪畫」，著眼於15世紀以來，文藝復興所帶來的影響，代表人物有波提切利、拉斐爾等；第二「從王室到平民：巴洛克繪畫」，闡述宗教改革間接促成巴洛克藝術的流行，以光線表現戲劇性與情感張力的卡拉瓦喬與林布蘭最為著名。

▲新光三越Diamond Towers蜷川實花《瞬間的永恆》海外首展、奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。（圖／各業者提供）

第三「探索與創造：壯遊風潮」以英國18世紀起盛行「壯遊」為主題，風景畫在透納和康斯塔伯的全力揮灑下邁向高峰；第四「光線與色彩：印象派繪畫」包括馬內、雷諾瓦和莫內，以及後印象派最受歡迎的塞尚、梵谷與高更為重點。透過這些畫壇名作，可讓民眾認識400年的西洋藝術史精華。

關鍵字：

攝影, 藝術, 蜷川實花, 西洋畫, 奇美博物館

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