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卡地亞Santos譜寫鐘錶傳奇　勇於創新、大膽美學歷久彌新

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▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲Santos de Cartier黃K金和精鋼腕錶，搭配全新煤炭灰色漸變錶盤。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

1904年路易卡地亞（Louis Cartier）為飛行員好友阿爾伯特山度士–杜蒙（Alberto Santos-Dumont）創作首只搭配錶帶的現代腕錶Santos，讓他在飛行時能輕易讀取時間，開啟了鐘錶傳奇新篇章，幾何造型錶盤、流暢弧形錶耳和外露螺絲均為其標誌性設計，彰顯品牌雋永不凡的美學風格。與時俱進，卡地亞秉持勇於冒險的無畏精神，於2024年日內瓦舉辦的Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展推出不同材質或色彩錶盤、凸顯製錶工藝的實用功能錶，繼續譜寫Santos de Cartier腕錶傳奇。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲煤炭灰色漸變錶盤的Santos de Cartier腕錶流露優雅氣息。

迷人色彩
Santos de Cartier系列腕錶透錶盤漸變色調設計，展現卡地亞大膽玩色的獨到美學，勇敢納入棕色、灰色、金色漸變錶面，流露優雅氣息，並備有中型、大型款式，以豐富款式滿足品味人士的需求。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲中型款棕色漸變錶盤Santos de Cartier腕錶。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲大型款棕色漸變Santos de Cartier腕錶。

創新工藝
卡地亞精湛製錶工藝，於今年最新Santos de Cartier系列完美體現。全新Santos de Cartier Dual Time是品牌首款方形雙時區腕錶，搭載融合雙時區機制的自動上鍊機械機芯，可同步讀取佩戴者所在地和原居地時間，外型則保留此系列流線型線條和人體工學設計，配備的精鋼錶鍊和皮革錶帶均可透過專利的「QuickSwitch」快拆鏈結系統輕鬆替換。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲Santos Dual Time為卡地亞首只方形雙時區腕錶。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲時間逆行設計的Santos-Dumont Rewind腕錶，限量200只。

另一新作Santos-Dumont Rewind腕錶，是卡地亞創意與工藝的完美結晶，顛覆傳統讀時方法，羅馬數字時標採逆向排列，時間也採逆行方式前進，令人會心一笑，這要歸功於230 MC型工作坊精製反向運轉手動上鍊機械機芯，並搭配鉑金打造錶殼搭配紅玉髓面盤吸引目光，限量200只。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲Santos Dumont橄欖綠鉑金錶（由上至下）、孔雀藍玫瑰金錶、灰褐色黃K金錶各限量200只。

限量魅力
Santos-Dumont腕錶忠於原版錶款的優雅風格，呈現纖薄設計與優雅精緻的細節，同時保持設計純粹性和呼應巴黎幾何風格的對稱線條等招牌特色。今年3款各限量200只的新錶創作，啟發自1921年的真漆版本腕錶，覆以厚度不到千分之一毫米的真漆薄層，經由手工進行研磨和拋光，半透明真漆的巧妙效果為錶盤顏色增添光亮與層次，搭配阿拉伯數字展現摩登風格。

卡地亞Watches & Wonders 2024 年度新錶作品巡迴

本次活動將2024年鐘錶與奇蹟的重點一次集結，想要鑑賞全新錶款務必把握機會親臨目睹。

▲Cartier業配。（圖／品牌提供）


 

關鍵字：

Cartier, 卡地亞

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