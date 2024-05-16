小賈斯汀當爸了！海莉親曬孕肚美照　白色蕾絲禮服、珠寶一次揭秘

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小賈斯汀（Justin Bieber）妻子海莉（Hailey Bieber）在IG曬出穿著絕美孕肚照，預告小寶寶的到來，而身上的行頭本篇一次為大家揭秘！

小賈斯汀（Justin Bieber）與嬌妻海莉（Hailey Bieber）在結婚六年後迎來了好消息，隨著海莉曬出穿著白色蕾絲禮服的孕肚照，兩人即將在今年秋天升格成為新手爸媽。

▲小賈斯汀與海莉在2018年宣布結婚，婚紗出自Off-White設計師Virgil Abloh之手。（圖／IG@Haileybieber，下同）

小賈斯汀與海莉兩人在2018年宣布結婚，當時的婚紗出自潮流精品品牌Off-White的設計師Virgil Abloh之手，在長長頭紗末端搭配上「TILL DEATH DO US PART」（直到死亡將我們分離）甜蜜誓言，而本回宣布懷孕消息時，也是穿上了一件合身的白色蕾絲長禮服。

本次海莉親自曬出的孕肚照中可以看到，小賈斯汀穿著一身熱毛絨外套的休閒造型，親自掌鏡照片的拍攝，而海莉身穿的則是由Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello為她特別訂製的白色蕾絲禮服，以及Tiffany & Co.的珠寶系列。

▲Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello本人轉發海莉孕肚照。（圖／IG）



Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello本人也在個人社交平台上轉發了這系列照片，據國外媒體報導，海莉目前已懷孕六個月，預計將在今年秋天生下小寶寶！

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