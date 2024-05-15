fb ig video ETtoday search mobile

曖昧高手星座Top 3！第一名享受距離感不肯放手吊人胃口

>

 ▲戀愛,星座,感情,結婚,。（圖／tvn_drama IG）

▲曖昧高手星座。（示意圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／台北報導

曖昧是一種含糊不清、讓人無法快速抽離的狀態，為了能夠保留這段情感關係，有不少星座就是喜歡忽近忽遠，享受不被約束的快樂，以下就公開曖昧高手星座Top 3 ，上榜的要留意了！

Top 3 雙子座

雙子座非常善於與人交談，能夠輕鬆地營造出一種曖昧而有趣的氛圍，好像對誰都沒意思，卻又好像處處留情，輕巧到任何人都無法察覺他們的真實情感，而且雙子座不喜歡把關係說死，總是留有無限腦補空間，對他們而言沒什麼關係不可能發生，往往在人際交往中更容易滑入曖昧的境地。

Top 2 天秤座

天秤座追求平衡和和諧，他們傾向於欣賞美好的事物，並且喜歡維持友好的關係，而且天秤通常不喜歡做出決定，他們寧可拖到最後讓對方做決定，擔心一段關係因此生變，所以「不說破」是他們的慣用招數，只是這種優柔寡斷的態度，可能讓人很受傷，到頭來一場空。

Top 1 水瓶座

水瓶座的人獨立而不拘一格，喜歡保持自己的空間和自由，他們傾向於探索不同的關係形式，對於傳統的條理規範完全不感興趣，可以說從頭到尾都是自己看心情、自己說了算，這種冷淡態度也導致雙方關係時而近、時而遠，水瓶甚至會享受這種距離感，就是不肯放手，顯得曖昧又難以捉摸。

關鍵字：

星座, 曖昧, 雙子座, 天秤座, 水瓶座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

ET Fashion

推薦閱讀

謝霆鋒、李旻浩比帥！Gucci倫敦早春秀馬銜鍊舞鞋、Blondie包浪漫登場

謝霆鋒、李旻浩比帥！Gucci倫敦早春秀馬銜鍊舞鞋、Blondie包浪漫登場

現代人壓力大成常態！多吃「5種食物」有助舒緩焦慮

現代人壓力大成常態！多吃「5種食物」有助舒緩焦慮

皮膚科醫師教「防曬正確塗法」4關鍵！用量太少、手法錯都白塗

皮膚科醫師教「防曬正確塗法」4關鍵！用量太少、手法錯都白塗

梁朝偉戴3,200元G-SHOCK遊法國　劉嘉玲大方素顏更年輕了 高圓圓玉腿若隱若現又美又帥　遊紐約散發幸福光 CHAUMET打造巴黎奧運獎牌也跟運動風　絲繩手鍊4萬入手 心測「你在職場代表的動物」　狼性適合帶領團隊、狐狸只想躺著賺 梅根重穿13萬孕婦裝　訪奈及利亞變服裝秀 SOGO大巨蛋首波14間餐廳6月登場　南港LaLaport最快11月到位 《淚之女王》金智媛高光打亮技巧必學　五官變精緻、修飾輪廓更緊實

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面