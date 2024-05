舒華彩妝師教「女團悍妝法」！超牢固效果瘋狂唱跳粉底都不花

記者李薇/台北報導 圖/aluu_haemin IG、品牌提供

台灣夏季炎熱,出油出汗都會變多,要怎麼保持底妝持久?身為南韓偶像(G)I-DLE的化妝師Haemin就分享女團唱跳也可以維持完美妝容的「悍臉定妝法」,油性肌膚以及乾性肌膚可以用不同的方式,加強底妝牢固程度。

【油性肌膚悍妝法】

STEP 1:在粉底使用之前,先用定妝噴霧全臉噴灑,等待成膜乾燥之後,再上粉底液或是氣墊粉餅。

STEP 2:粉底之後,可以全臉再用定妝噴霧加強固定,並且等到乾燥成膜再進行下一步。

STEP 3:在眉毛、鼻翼、法令紋等位置局部按壓散粉,最後再噴一層定妝噴霧,就可以進行眼影、頰彩等彩妝步驟。

STEP 4:最後使用X+T字噴灑方式,全臉定妝即可。

【乾性肌膚悍妝法】

STEP 1:在粉底之前可以全臉噴灑保濕類型的定妝噴霧。

STEP 2:最後在所有彩妝完成之後,以X+T字噴灑方式定妝即可。

【定妝推薦】

#伊麗莎白雅頓 柔霧完美無瑕蜜粉餅

以全新柔霧的清新妝感為主打,超夢幻包裝的粉紅色蜜粉餅誕生,不僅可以提高底妝遮瑕力,重點是細膩粉質可以讓妝容更持久,乾性肌膚也可以輕鬆使用,蘊含植物角鯊烯、維生素C、E等成分,覆蓋上肌膚的同時更可以達到養護效果。

#MAKE UP FOR EVER 超光肌控油定妝噴霧

在去年剛剛改版的超光肌控油定妝噴霧,一上市就以超強的定妝力,備受女孩喜愛,更加細緻的水霧可以在不破壞妝容的狀態下,均勻打造防水膜,讓底妝牢牢固定在臉上不花妝,控油粉末成分簡直就是液態的吸油面紙,讓出油肌底全面維持霧感不油膩。