舒華彩妝師教「女團悍妝法」！超牢固效果瘋狂唱跳粉底都不花

記者李薇／台北報導 圖／aluu_haemin IG、品牌提供

台灣夏季炎熱，出油出汗都會變多，要怎麼保持底妝持久？身為南韓偶像(G)I-DLE的化妝師Haemin就分享女團唱跳也可以維持完美妝容的「悍臉定妝法」，油性肌膚以及乾性肌膚可以用不同的方式，加強底妝牢固程度。

【油性肌膚悍妝法】

STEP 1：在粉底使用之前，先用定妝噴霧全臉噴灑，等待成膜乾燥之後，再上粉底液或是氣墊粉餅。

STEP 2：粉底之後，可以全臉再用定妝噴霧加強固定，並且等到乾燥成膜再進行下一步。

STEP 3：在眉毛、鼻翼、法令紋等位置局部按壓散粉，最後再噴一層定妝噴霧，就可以進行眼影、頰彩等彩妝步驟。

STEP 4：最後使用X＋T字噴灑方式，全臉定妝即可。

【乾性肌膚悍妝法】

STEP 1：在粉底之前可以全臉噴灑保濕類型的定妝噴霧。

STEP 2：最後在所有彩妝完成之後，以X＋T字噴灑方式定妝即可。

【定妝推薦】

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