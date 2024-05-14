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舒華彩妝師教「女團悍妝法」！超牢固效果瘋狂唱跳粉底都不花

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▲Haemin,(G)I-DLE,彩妝師,伊麗莎白雅頓,MAKE UP FOR EVER,定妝,彩妝,。（圖／IG、品牌提供）

記者李薇／台北報導　圖／aluu_haemin IG、品牌提供

台灣夏季炎熱，出油出汗都會變多，要怎麼保持底妝持久？身為南韓偶像(G)I-DLE的化妝師Haemin就分享女團唱跳也可以維持完美妝容的「悍臉定妝法」，油性肌膚以及乾性肌膚可以用不同的方式，加強底妝牢固程度。

▲Haemin,(G)I-DLE,彩妝師,伊麗莎白雅頓,MAKE UP FOR EVER,定妝,彩妝,。（圖／IG、品牌提供）

【油性肌膚悍妝法】

STEP 1：在粉底使用之前，先用定妝噴霧全臉噴灑，等待成膜乾燥之後，再上粉底液或是氣墊粉餅。

STEP 2：粉底之後，可以全臉再用定妝噴霧加強固定，並且等到乾燥成膜再進行下一步。

STEP 3：在眉毛、鼻翼、法令紋等位置局部按壓散粉，最後再噴一層定妝噴霧，就可以進行眼影、頰彩等彩妝步驟。

STEP 4：最後使用X＋T字噴灑方式，全臉定妝即可。

▲Haemin,(G)I-DLE,彩妝師,伊麗莎白雅頓,MAKE UP FOR EVER,定妝,彩妝,。（圖／IG、品牌提供）

【乾性肌膚悍妝法】

STEP 1：在粉底之前可以全臉噴灑保濕類型的定妝噴霧。

STEP 2：最後在所有彩妝完成之後，以X＋T字噴灑方式定妝即可。

▲Haemin,(G)I-DLE,彩妝師,伊麗莎白雅頓,MAKE UP FOR EVER,定妝,彩妝,。（圖／IG、品牌提供）

【定妝推薦】

＃伊麗莎白雅頓 柔霧完美無瑕蜜粉餅

▲Haemin,(G)I-DLE,彩妝師,伊麗莎白雅頓,MAKE UP FOR EVER,定妝,彩妝,。（圖／IG、品牌提供）

以全新柔霧的清新妝感為主打，超夢幻包裝的粉紅色蜜粉餅誕生，不僅可以提高底妝遮瑕力，重點是細膩粉質可以讓妝容更持久，乾性肌膚也可以輕鬆使用，蘊含植物角鯊烯、維生素C、E等成分，覆蓋上肌膚的同時更可以達到養護效果。

＃MAKE UP FOR EVER 超光肌控油定妝噴霧

▲Haemin,(G)I-DLE,彩妝師,伊麗莎白雅頓,MAKE UP FOR EVER,定妝,彩妝,。（圖／IG、品牌提供）

在去年剛剛改版的超光肌控油定妝噴霧，一上市就以超強的定妝力，備受女孩喜愛，更加細緻的水霧可以在不破壞妝容的狀態下，均勻打造防水膜，讓底妝牢牢固定在臉上不花妝，控油粉末成分簡直就是液態的吸油面紙，讓出油肌底全面維持霧感不油膩。

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關鍵字：

Haemin, (G)I-DLE, 彩妝師, 伊麗莎白雅頓, MAKE UP FOR EVER, 定妝, 彩妝

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