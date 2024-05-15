試開箱／宛如喝下檸檬蘇打般暢快！夏季「消暑系香水」一噴即降溫

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

夏季濕黏悶熱總給人一種很膩的不舒適感，這時，清新系的香氣絕對會讓人換然一新，最近也有不少厲害清涼感的香水誕生，一噴宛如喝上一口「檸檬蘇打」般，沁涼又消暑。

＃ACQUA DI PARMA 西西里青橘淡香水，100ml、售價6500元

捕捉義大利的熱情奔放，澄黃溫暖的陽光、蔚藍無際的海岸，總是讓人心生嚮往，當然，多汁的柑橘類水果也是西西里島經典特色，今年以「柑橘天堂」卡斯特爾韋特拉諾（Castelvetrano）為靈感，運用獨特的青柑橘作為全新的香水主軸，融合佛手柑、檸檬與紅橙等不同果香，交織出多汁清爽的前味，苦橙葉、薄荷為香氣增添綠意感受，最後麝香、雪松木帶來陣陣暖意，宛如漫步在西西里島夏日綠蔭的舒適暢意。

＃伊麗莎白雅頓 綠茶微風椰影香水，100ml、售價1800元

陽光沙灘、棕櫚樹都是夏季象徵，一直以來都很受到歡迎的綠茶香水系列，在2024年重新限量演繹全新情境，調香師Rodrigo Flores-Roux把眾人帶到祖國墨西哥，享受充滿熱情又活潑的盛夏魅力，保有清新經典的綠茶香氣，增添淡淡奶香的海鹽椰子，宛如陽光灑落在肌膚的溫暖，同時又伴隨著清爽白花與叢林綠意的細緻景象。

＃Skandinavisk 漫遊中性淡香水，30ml、售價1780元

「漫遊自由」將古老的斯堪地納維亞景緻濃縮其中，沿偏遠的北部邊界進入高地和荒野，搜尋香草和漿果，並在林線上方遠足僅由星辰陪伴的石南花小徑，是一款充滿清香綠意氛圍感的氣息，宛若杳無人煙，僅剩荒野大地與參天大樹靜靜巍然聳立。