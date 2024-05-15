fb ig video ETtoday search mobile

試開箱／宛如喝下檸檬蘇打般暢快！夏季「消暑系香水」一噴即降溫

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

夏季濕黏悶熱總給人一種很膩的不舒適感，這時，清新系的香氣絕對會讓人換然一新，最近也有不少厲害清涼感的香水誕生，一噴宛如喝上一口「檸檬蘇打」般，沁涼又消暑。

＃ACQUA DI PARMA 西西里青橘淡香水，100ml、售價6500元

▲acqua di parma,伊麗莎白雅頓,Skandinavisk,香水,試開箱,。（圖／品牌提供）

捕捉義大利的熱情奔放，澄黃溫暖的陽光、蔚藍無際的海岸，總是讓人心生嚮往，當然，多汁的柑橘類水果也是西西里島經典特色，今年以「柑橘天堂」卡斯特爾韋特拉諾（Castelvetrano）為靈感，運用獨特的青柑橘作為全新的香水主軸，融合佛手柑、檸檬與紅橙等不同果香，交織出多汁清爽的前味，苦橙葉、薄荷為香氣增添綠意感受，最後麝香、雪松木帶來陣陣暖意，宛如漫步在西西里島夏日綠蔭的舒適暢意。

＃伊麗莎白雅頓 綠茶微風椰影香水，100ml、售價1800元

▲acqua di parma,伊麗莎白雅頓,Skandinavisk,香水,試開箱,。（圖／品牌提供）

陽光沙灘、棕櫚樹都是夏季象徵，一直以來都很受到歡迎的綠茶香水系列，在2024年重新限量演繹全新情境，調香師Rodrigo Flores-Roux把眾人帶到祖國墨西哥，享受充滿熱情又活潑的盛夏魅力，保有清新經典的綠茶香氣，增添淡淡奶香的海鹽椰子，宛如陽光灑落在肌膚的溫暖，同時又伴隨著清爽白花與叢林綠意的細緻景象。

＃Skandinavisk 漫遊中性淡香水，30ml、售價1780元

▲acqua di parma,伊麗莎白雅頓,Skandinavisk,香水,試開箱,。（圖／品牌提供）

「漫遊自由」將古老的斯堪地納維亞景緻濃縮其中，沿偏遠的北部邊界進入高地和荒野，搜尋香草和漿果，並在林線上方遠足僅由星辰陪伴的石南花小徑，是一款充滿清香綠意氛圍感的氣息，宛若杳無人煙，僅剩荒野大地與參天大樹靜靜巍然聳立。

►很適合結婚的三大星座配對！有共同想法、個性互補理解是關鍵

►第一眼看到魚還是貓？測試你個性是否夠成熟

►韓佳人同框老公牽手又靠頭閃瞎粉絲！42歲仍是「最美素顏」超狂保養法公開

關鍵字：

acqua di parma, 伊麗莎白雅頓, Skandinavisk, 香水, 試開箱

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

ET Fashion

推薦閱讀

Met Gala／穿73年前的古董禮服也好時髦！妮可基嫚氣場全開制霸紅毯

Met Gala／穿73年前的古董禮服也好時髦！妮可基嫚氣場全開制霸紅毯

百想／終於不穿黑色！秀智變桃紅芭比、林智妍「玉子燒禮服」踏上紅毯

百想／終於不穿黑色！秀智變桃紅芭比、林智妍「玉子燒禮服」踏上紅毯

百想／金秀賢靠腰封穿出大長腿　朴寶劍深藍西裝變雙開門冰箱

百想／金秀賢靠腰封穿出大長腿　朴寶劍深藍西裝變雙開門冰箱

歐美女星都瘋「乾刷法」去橘皮還能瘦身！5分鐘等於1hr有氧熱量消耗 百想／Krystal辣露雪白纖腰超性感、金高銀香奈兒高訂細節滿分 《淚之女王》姑姑洪凡資豹紋裝成標配！3技巧穿出氣勢不俗氣 日韓妞瘋手作球鞋裝飾超可愛！鞋帶換緞帶再串小珍珠甜美爆棚 別再喝手搖飲！夏季吃甜還能瘦的5款水果　促進脂肪燃燒有感 薪水適合買多少錢的房子？「買房女神」濃縮15年經驗教你算 皮膚科醫師教「防曬正確塗法」4關鍵！用量太少、手法錯都白塗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面