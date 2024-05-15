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謝霆鋒、李旻浩比帥！Gucci倫敦早春秀馬銜鍊舞鞋、Blondie包浪漫登場

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▲ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲由Gucci創作總監Sabato De Sarno 操刀的首場早春秀 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

由Gucci創作總監Sabato De Sarno 操刀的首場早春秀，2025早春系列時裝秀選址倫敦泰特現代美術館美術館舉行，眾人都期待新Gucci時代下的度假系列會譜出何種輕快模樣，而群星亦點亮了現場，Gucci品牌大使韓星朴圭瑛、韓團Stray Kids成員李旻浩、港星謝霆鋒皆是本次大秀座上賓。

▲ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲（依序）港星謝霆鋒、韓團Stray Kids成員李旻浩、Gucci品牌大使朴圭瑛  。（圖／品牌提供）

▲ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

Gucci品牌創辦人Guccio Gucci年輕時曾在倫敦Savoy酒店工作，這段經歷成為他日後的設計養分，然而對於Sabato 這位新任掌舵者而言，回到品牌起點辦秀無疑是最好的呈現方式，他如此說：「我對這座城市懷有深厚的情感，它歡迎我，也傾聽我。對GUCCI而言亦是如此，在倫敦的經歷正是品牌創辦人的靈感來源。GUCCI回歸倫敦，是對這座城市獨特內涵的嚮往，它的創意驅動力使對立變得無限融合、彼此對話，找到共存之道。」

▲ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

Sabato將自己對地域、人物和思想的記憶編織成一個全新的故事，此次時裝秀還引入了室外元素，原先儲油槽大廳 (Tanks) 光滑的水泥牆面被一幅綠意盎然的詩意全景包圍。也進而體現新Gucci 時代的二分法，英倫風情與義大利腔調的混血，使其誕生了更浪漫率性的穿著樣貌。

▲ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲Sabato的創新設計語言體現在眾多英義混血元素，英倫元素格紋被詮釋為精緻的刺繡串珠流蘇，蘇格蘭花格以精緻模樣上身 。（圖／品牌提供）

本季更強調高級製衣工藝層面，野生洋甘菊花卉刺繡經過鐳射切割、手工組裝立體有機紗，在透視和手工造模的塑形亮片之間遊走，疊搭比例精良的翻領襯衫，賦予日常一絲高級時髦感。代表品牌馬術文化的馬銜鍊也隨之進化，細節貫穿麂皮面料成為重點元素之一；各色的芭蕾平底鞋也被裝飾馬銜鍊，頗有成為爆款單品的潛質。Sabato的創新設計語言則體現在眾多英義混血元素，英倫元素格紋被詮釋為精緻的刺繡串珠流蘇，蘇格蘭花格以精緻模樣上身，代表著晚裝與常服的浪漫相遇。

▲ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲義大利1970年代早期的Gucci Blondie系列手袋是本次大秀的重頭戲 。（圖／品牌提供）

▲ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲芭蕾平底鞋也被裝飾馬銜鍊 。（圖／品牌提供）

源自義大利1970年代早期的Gucci Blondie系列手袋是本次大秀的重頭戲，融合了皮革與亞麻材質呼應服飾，成為珍稀性與實用主義的碰撞，置於肩部的品牌標誌或由皮革包覆，或引用Gucci珠寶系列的工藝再次演繹。

更多早春系列大秀

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲作為海灘邊最關鍵的泳裝穿搭，香奈兒以自身奢華不失機能性的格調呈現 。（圖／品牌提供）

香奈兒最新的2024/25 Cruise 度假系列大秀於 5 月 2 日選址法國馬賽呈現，以地中海的脈動中心出發，充滿海洋風情和時髦感的度假單品，帶領大家展開一場深海歷險。「大海和海風讓我想在潛水服上加入有趣元素」，維吉妮維婭一向喜愛在設計語彙中導入生活化的場景，這次機緣下使2024/25 Cruise 度假系列與馬賽獨有的自由奔放、壯麗海岸線、充足飽滿的陽光完整融合，一切風景盡收眼底。作為海灘邊最關鍵的泳裝穿搭，香奈兒以自身奢華不失機能性的格調呈現，綴以壓釦裝飾的潛水頭套，黑白連身泳衣前方採用拉鏈、大蝴蝶結緞帶勾勒出女性的優雅自我，一體式連帽剪裁穿插其中帶來新意。持續以海洋元素為線索，驚喜發現許多戀愛小魚印花以精湛細膩的刺繡形式，悠遊在輕薄的長袖上衣，點綴漁網、貝殼等符碼串起的配件，彷佛立刻就投入陽光與沙灘的懷抱之中。

關鍵字：

Gucci, 倫敦, 早春秀, 時尚, 浪漫

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