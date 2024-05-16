Dior與Stone Island重磅聯名細節曝！羅盤皮箱、最潮籐格紋工裝一次看

記者鮑璿安 ／綜合報導

Dior宣布與來自義大利的高端機能品牌 Stone Island聯名！自從Dior Men藝術總監Kim Jones上任以來就不斷促成跨界合作，過去與KAWS、sacai的深度交流激蕩出當代時尚更多未知面貌，這次終於為Stone Island機能主義重塑出高級工藝，帶來一系列話題單品。





▲Dior 2024 早秋男裝最新迎來重磅STONE ISLAND 膠囊系列 。（圖／品牌提供）

Dior 2024 早秋男裝最新迎來重磅STONE ISLAND 膠囊系列 ，Kim Jones如此說：「在這個膠囊系列裏，迪奧先生與Massimo Osti為 Stone Island 設計的作品有了交會，這是屬於品牌愛好者迷戀般的聚會。分別是來自時尚光譜兩端的人，從高級訂製時裝的視野到軍事功能著裝的專研，但我認為他們會辨認出彼此的特定創作以及他們透過服裝所取得的成就。 對比傳統的融合，揭示了一種新的服裝煉金術。」

▲Stone Island 的標誌性指南針徽融合Dior標誌。（圖／品牌提供）

此系列涵蓋鞋履、包款配件以及性能服飾，共同形塑了Christian Dior 和Stone Island 創辦人Massimo Osti 的時裝語彙。雙方聯手在面料上進化，強調功能性、軍事風格的Stone Island 以其代表性的染色技術貫穿整個系列，並透過巴黎工坊的時裝染色實驗上找到了嶄新的形式，結合Dior高級工藝刺繡手法，取材於1955年秋冬和2013年春夏的高級訂製服歷史檔案，打造出煥然一新的外套和針織品。

雙方聯名Logo也有可看亮點，Stone Island 的標誌性指南針徽章裏以絲綢為基礎，縫上Dior代表性的籐格紋圖案，衣著內裡可看到Stone Island 特有的「荷蘭繩」，用於連接和拆卸從絎縫到皮革結構，讓籐格紋和羅盤以如幸運符般地呈現於作品之內，緊密呈現街頭與高奢文化交融。





▲「圓形皮箱」飾有 Stone Island 的羅盤式樣。（圖／品牌提供）

▲系列鞋履包款。（圖／品牌提供）

鞋履配件方面，Dior招牌靴款和德比鞋受到戶外登山元素啟發，採用了厚底鞋底版本，使其擁有極佳舒適度；運動鞋採用棉緞製成，並縫有Dior Oblique 設計。本回的驚喜之作莫過於一款「圓形皮箱」，飾有 Stone Island 的羅盤式樣，裡面裝滿了品牌生產的粉彩畫管、蛋彩畫、墨水和水彩畫，徹底打破既有手法，演繹出機能時尚的嶄新篇章。





▲ISSEY MIYAKE × New Balance首度聯名MT10慢跑鞋。（圖／品牌提供）

另一大話題聯名，ISSEY MIYAKE 與 New Balance首度合作，由設計師近藤悟史 (Satoshi Kondo) 操刀設計，將品牌「以身體著衣」為出發點貫徹到New Balance 經典的MT10慢跑鞋之中，揉合身體的力量感與赤腳行走的概念，打造出今夏必入手的經典鞋款。鞋款外觀呈現輕盈空氣感，並注入ISSEY MIYAKE對日系美學的解讀，均勻的單色調形塑出天然質感，一次帶來白、黑、藍綠三色，採用輕盈透氣的網眼布與柔軟優質皮革，並配有細繩狀鞋帶，平衡了極簡主義設計和功能性。