湯姆．哈迪擔任Jo Malone品牌大使、Acqua di Parma新香讓人置身西西里島

記者曾怡嘉／台北報導

當你聞到香氣時，你會聯想到什麼？英倫香氛品牌Jo Malone邀來品牌大使湯姆．哈迪（Tom Hardy）重新演繹絲柏與葡萄藤芳醇香水，就如同倫敦變化莫測的面貌，而Acqua di Parma全新推出兩款藍色地中海系列香水則是讓人彷彿置身在西西里島，瞬間感受大自然清新活力。

▲Jo Malone 絲柏與葡萄藤芳醇香水，50ml，5,650元、100ml，7,800元。

英倫香氛品牌Jo Malone London邀請湯姆．哈迪（Tom Hardy）擔任全新品牌大使，攜手電影界的優秀團隊，完美演繹絲柏與葡萄藤芳醇香水，及品牌發源地倫敦這座城市的故事。

▲湯姆·哈迪 （Tom Hardy）完美演繹絲柏與葡萄藤芳醇香水的神秘英倫氣息。

廣告影片中，湯姆．哈迪走出昏暗的小酒館，披著倫敦街頭的陰鬱冷色、步入逐漸深沉的夜幕中；沿著長長石板路穿過朦朧霧雨，昏黃的街燈映照著潮濕街道，他若有所思的神情與擦肩而過的人們截然不同，卻又都如此融入這座城市，畫面跳轉得飛快，猶如倫敦變化莫測的多樣面貌。誠如湯姆．哈迪所說，這次的影片不僅以嶄新的方式將絲柏與葡萄藤芳醇香水的香氣具象化，更希望能描繪出人們所鍾愛的倫敦，一座非比尋常與矛盾共存的獨特城市。

▲來自地中海的西西里青橘。

Acqua di Parma全新推出兩款藍色地中海系列香水– 西西里青橘淡香水、2022年份精選限量西西里青橘淡香精，以新鮮、首批珍貴的「夏庫利柑橘」提煉出極為珍稀的精華，以清爽明亮的活力象徵，彷彿置身在西西里島這片富饒的土地上，感受大自然的清新活力。

▲2022年份精選限量西西里青橘淡香精。

全新西西里青橘淡香水創作靈感源自西西里島溫暖陽光，舒適的香氣彷彿漫步於西西里島的夏日風情中；2022年份精選限量西西里青橘淡香精全球僅2022瓶，是特別慶祝2022年10月自然豐盛的禮讚。兩款全新的 Acqua di Parma 藍色地中海系列香水作品皆展現品牌對於獨特傑作的造詣，並凝聚了西西里島豐富多彩的義大利風情，傳遞品牌「生活即藝術」的理念。