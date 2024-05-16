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上架即缺貨、一支難求！韓妞都在瘋水光棒　怎麼用、哪款好一篇看懂

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▲水光棒,hince,香奈兒,雪花秀,彩妝,。（圖／IG、品牌提供）

記者李薇／台北報導　圖／hince_official IG、品牌提供

近年韓系以及日系的底妝，都講求具有通透感的水光效果，可以弱化粉底液的粉感，同時又可以讓肌膚擁有澎彈的效果，因此在小紅書爆紅，人人都在瘋搶，到底怎麼用？又有哪些產品可以選擇，這篇一次告訴妳。

▲水光棒,hince,香奈兒,雪花秀,彩妝,。（圖／IG、品牌提供）

【水光棒類型區分】

水光棒款式分為很多種，大致上有保養型、彩妝型兩大類，較大的差別在於，彩妝型水光棒會添加較多的珠光，甚至會帶有色調，油潤感通常比較強，就是要打造出光感明顯的妝效，建議用在粉底之後；而保養型的水光棒通常僅有保養成分，不會添加彩妝使用的色料與細閃，通常適用於粉底液之前，作為妝前保濕使用，或是脫妝之後、補粉底前的保濕加強打底，為了讓後續底妝牢固，大多不會做得太油潤。而這篇分享的，主要以彩妝類型水光棒為主。

▲水光棒,hince,香奈兒,雪花秀,彩妝,。（圖／IG、品牌提供）

【水光棒使用法】

方法1：在底妝完成後，用手指先將水光棒膏體稍微勻開，然後使用海綿或手指，沾取膏體之後，垂直輕拍在臉部，不要來回摩擦，以免破壞底妝。

方法2：在底妝完成後，把水光棒先塗抹在手背上，接著直接用海綿或手指推抹沾取，輕拍在需要打亮的位置，力道一定要小又輕，才能避免把底妝蹭掉。

方法3：在底妝完成後，將水光棒在手背推開之後，可以使用粉底刷沾取，然後輕輕壓在臉部區域，水光的效果會是最強。

▲水光棒,hince,香奈兒,雪花秀,彩妝,。（圖／IG、品牌提供）

【水光棒使用區域】

通常水光棒使用的區域，主要在臉部需要澎彈、打亮的位置，像是臉部顴骨、眉骨上方、鼻樑、太陽穴C字等等，甚至像是鎖骨、眼頭或是下巴都可以使用。

▲水光棒,hince,香奈兒,雪花秀,彩妝,。（圖／IG、品牌提供）

【水光棒推薦】

＃hince 臻綵綻放透亮高光棒，售價995元

▲水光棒,hince,香奈兒,雪花秀,彩妝,。（圖／IG、品牌提供）

在南韓推出就立刻被掃光的hince臻綵綻放透亮高光棒，一次總共推出4個顏色，包含：經典款、輕盈款、粉紅溫馨、粉橘曙光，其中，最熱賣的就是經典款，超厲害的水光感效果，用量不需要多，就可以輕鬆打造出水感的妝容效果，同時膏體很柔軟，一抹即在臉部肌膚化開，水潤感特別強，簡約典雅的包裝設計，可以說是去藥妝店必搶。

＃香奈兒 水潤聚光棒，售價1680元

▲水光棒,hince,香奈兒,雪花秀,彩妝,。（圖／IG、品牌提供）

官網6色已經缺貨4色的聚光棒，同樣也是很多人手刀入的單品，膏體裡面具有細膩的珠光，可以呈現出閃閃發亮的肌膚妝效，因為添加的珠光顏色不同，所以在光線照射下，會呈現出不同的顏色效果，像是金色、紫色或是粉紅等，唯一僅有水漾光是無珠光的通透款式。

＃雪花秀 潤燥極致護唇膏，售價1280元

▲水光棒,hince,香奈兒,雪花秀,彩妝,。（圖／IG、品牌提供）

雖然不是水光棒，但是彩妝師非常推薦使用潤燥極致護唇膏，來當作打亮棒使用，裡面蘊含95%的溫和成分，沒有色調的水感質地，一抹就會在肌膚融化，不僅可以當作護唇膏用，甚至可以用來創造肌膚水光效果，簡直就是多功能保濕棒。

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關鍵字：

水光棒, hince, 香奈兒, 雪花秀, 彩妝

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