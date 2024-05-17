IKEA美食實驗室新開張　推新品「植物雞塊」今年吃得到

▲IKEA Food Lab美食實驗室開發出最新產品「植物雞塊」。（圖／網友提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因應全球環保趨勢，IKEA針對旗下餐廳服務，近幾個月正式成立「美食實驗室」，主要目的在於開發新食物產品，然而實驗室跟傳統的美食廚房不同，自然不僅是將食物換口味、配菜那麼簡單，該實驗室首個產品，就是以非肉品做成的植物性「雞塊」，剛炸出來香味四溢，更有人試過之後直說「吃不出差異」，該雞塊最快可在下半年推出，屆時台灣民眾也有機會一嚐「植物肉」滋味。

IKEA創始人Ingvar Kamprad曾說：「與飢腸轆轆的人是做不了生意的。」在這樣的教條之下，IKEA瑞典餐廳應運而生，即便賣場再吸引人，因肚子餓而離開賣場的顧客，很高的比率都不會再回來，為此IKEA在賣場內設餐廳，讓客戶不用離開、也能填飽肚子，而且肚子滿足的客人，成交率特別高、買得更多。

就這樣，IKEA的瑞典餐廳似乎成為全球不少消費者的家庭餐廳，菜色自然也是重要的一環，近年永續議題持續熱門，IKEA也針對永續政策制定目標，其中之一就是在2025年、瑞典餐廳提供的菜色至少有50%比率採用素食肉製作，並逐漸推廣至各國。

2019年IKEA對全球正式發表植物肉丸，當時成為熱話，採用大豆為主原料的植物肉丸，即便是素食者也可大啖牛肉滋味，至今也推廣至全球菜單上，養出一批支持者，近期IKEA新成立不久的Food Lab美食實驗室，也正式發表其研發的「植物雞塊」，強調以美味好吃為最前提，以麥類做為主原料，跳脫植物肉丸的製作方式，主打跟雞肉相同口感的新產品。

IKEA美食實驗室負責人Daniel表示，植物雞塊花費1年半的時間製作，以好吃為所有前提，還有口感、滑順度等都能與真實雞肉比擬，且比起真正的肉，對身體更加輕盈沒有負擔，多了更多植物纖維，更有健康概念，預計今年下半年就會開始推廣。