井柏然《新生》8熱議台詞：沒人可以控制我，我也不用討好誰

記者鮑璿安／綜合報導

由井柏然、周依然領銜主演的Netflix懸疑犯罪陸劇《新生》，劇情講述何珊（周依然 飾）被邀請到一座封閉的小島參加費可（井柏然 飾）的追思會，她在那裡遇到四個互不相識的陌生人，他們被困在地下室裡要求說出與費可相識的過程，然而他們發現每個人認識的費可都不一樣，進一步揭示了不為人知的一面，當中的台詞也引發討論。





▲ 新生 。（圖／翻攝自新生微博，以下同）

1. 你知道我為什麼選擇創業嗎？就是因為我可以主宰自己的生活和命運，沒人可以控制我，我也不用討好誰。



2. 我不想自己的生活陷入一種可預知的狀態裡，按部就班真的太可怕了，所以我想賭一把，萬一贏了呢。



3. 那你有沒有想過，你出軌的那一天，早就毀了我的人生。



4. 如果對方連這種基本的信息都沒查清，證明他是一個輕信別人的人，費可就是利用這種簡單的謊言，把警惕性差的人篩出來，再進行下一步。



5. 如果是我的誠實傷害到你，那我不會道歉，但是這麼多年來我經常會感到自責，如果十年前我站出來說你不叫費可，你也不是成大的學生，你還會變成這樣嗎？你可能就不會在謊言裡越陷越深。



6. 人生不是一場比賽，人生沒有金牌。



7. 這十年我一直活在恐懼裡，我追求名利地位，金錢和尊嚴，好累啊。



8. 你其實不是愛錢，甚至算不上虛榮，你只是不再相信任何人，你在用你的方式證明自己，不斷對抗你的假想敵。