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夏日「小滿」養生方法一次看：清熱解毒多吃、避免情緒波動大

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▲▼夏日「小滿」養生方法一次看。（圖／Unsplash、Pexels）

▲小滿節氣養生需為即將到來的炎夏做好準備。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

今日是二十四節氣之一的小滿，每年此時陽光充足、氣溫上升，這個時節的養生重點在於調理身心，以適應氣候變化，並為即將到來的炎熱夏季做好準備，盤點以下適合小滿節氣的養生方法一次看。

▲▼夏日「小滿」養生方法一次看。（圖／Unsplash、Pexels）

#注意飲食的調整

小滿時節，氣候變得溫熱，人體的消化系統容易受到影響。因此，飲食應以清淡、易消化為主，多吃新鮮蔬菜和水果，如黃瓜、苦瓜、冬瓜、番茄等，這些食物有助於清熱解毒。此外，可以適量攝取綠豆湯、百合粥等，有助於清熱潤燥，避免食用過於油膩和辛辣的食物，以免加重身體負擔。

#適當運動

建議適當運動，但要注意強度和時間的選擇。運動可以增強體質，提高免疫力，建議進行晨跑、散步等輕柔的運動形式，避免劇烈運動，以防流汗過多，運動時間最好選在早晨或傍晚，避開正午的高溫時段。

▲▼夏日「小滿」養生方法一次看。（圖／Unsplash、Pexels）

#保護心血管系統

此時天氣變化較大，容易引起血壓波動和心血管疾病的發作，應保持心情平和，避免情緒波動過大，同時可以進行一些有助於心情放鬆的活動，如瑜伽、冥想、深呼吸等。此外，要注意補充水分，但不宜過量飲用冰鎮飲料，以免刺激腸胃。

#做好防潮防濕工作

此時容易出現梅雨天氣，空氣濕度大，容易引起關節不適和風濕病的發作。居住環境要保持乾燥通風，衣物和被褥要經常晾曬，避免潮濕。可以適當食用一些祛濕的食物，如紅豆、薏米、茯苓等。

▲▼夏日「小滿」養生方法一次看。（圖／Unsplash、Pexels）

#精神調養

小滿時節的精神調養也不容忽視。要保持愉快的心情，避免過度疲勞和壓力。可以利用閱讀、聽音樂、繪畫等，培養興趣愛好，以豐富精神生活，達到身心的和諧。

總之，小滿時節的養生通過這些方法，可以更好地適應季節變化，保持身心健康，為迎接炎熱的夏季做好充分的準備。

關鍵字：

小滿, 養生, 節氣, 夏季, 健康

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