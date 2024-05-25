夏季必備清爽編髮5款教學！簡單步驟好上手　中短髮也適用

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人
氣溫逐漸升高，透過編髮不只能讓髮型更有層次，也讓整體氛圍更加清爽，絕對是夏季必備技能，以下五款夏季編髮一定要學。
2024初夏編髮
1.長短適用丸子頭
01.就像綁到一半的馬尾不要拉出，橡皮筋、髮圈也不要放開。
02.將髮尾繞著髮髻一圈後，再將髮圈、橡皮筋收尾固定。
03.若不夠穩固，可以用小黑夾加強。
2.三股辮丸子
01.把上半部的頭髮紮起來成公主頭。
02.從中間拉開一個洞，將髮束由下往上穿過去。
03.把髮束分成兩半，各自編成辮子。
04.把辮子紮緊。
05.將髮尾繞進編髮裡，用夾子別好固定就完成了。
3.交叉馬尾
01.保留耳朵兩側的髮束，並將中間綁成馬尾固定。
02.就像繩子繞著打結，把兩側髮束分別向反方向繞並在下方打結。
4.反摺馬尾
01.將頭髮分成上下兩部分。
02.先將下半部分成兩邊後交叉纏繞，繞成小丸子後以小黑夾將髮尾固定在上方。
03.上半部也以一樣的方法固定，就可以把下方固定處擋住並完美銜接。
5.俏皮高馬尾辮
01.在靠近頭頂位置綁馬尾。
02.把髮束分成兩半，尾端分別以橡皮筋固定。
03.反覆左、右打開髮梳中央，並將另一邊的髮束放入，重複到結尾就完成。
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