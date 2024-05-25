夏季必備清爽編髮5款教學！簡單步驟好上手　中短髮也適用

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

氣溫逐漸升高，透過編髮不只能讓髮型更有層次，也讓整體氛圍更加清爽，絕對是夏季必備技能，以下五款夏季編髮一定要學。

2024初夏編髮

1.長短適用丸子頭

01.就像綁到一半的馬尾不要拉出，橡皮筋、髮圈也不要放開。

02.將髮尾繞著髮髻一圈後，再將髮圈、橡皮筋收尾固定。

03.若不夠穩固，可以用小黑夾加強。

2.三股辮丸子

01.把上半部的頭髮紮起來成公主頭。

02.從中間拉開一個洞，將髮束由下往上穿過去。

03.把髮束分成兩半，各自編成辮子。

04.把辮子紮緊。

05.將髮尾繞進編髮裡，用夾子別好固定就完成了。

3.交叉馬尾

01.保留耳朵兩側的髮束，並將中間綁成馬尾固定。

02.就像繩子繞著打結，把兩側髮束分別向反方向繞並在下方打結。

4.反摺馬尾

01.將頭髮分成上下兩部分。

02.先將下半部分成兩邊後交叉纏繞，繞成小丸子後以小黑夾將髮尾固定在上方。

03.上半部也以一樣的方法固定，就可以把下方固定處擋住並完美銜接。

5.俏皮高馬尾辮

01.在靠近頭頂位置綁馬尾。

02.把髮束分成兩半，尾端分別以橡皮筋固定。

03.反覆左、右打開髮梳中央，並將另一邊的髮束放入，重複到結尾就完成。

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