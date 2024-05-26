春夏「中性風格」6款重點單品　百慕達短褲、厚底涼鞋穿出時髦率性

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

中性風格當道，設計師們將跳脫性別框架的概念融入設計之中，不侷限地彰顯無拘無束的自由樣貌。春夏之際，不妨嘗試運用混搭技巧，將漁夫帽、西裝外套、百慕達短褲等中性單品相互搭配出屬於自己的個性造型！

中性風格當道，如何在春夏穿出個性與率性？以下幾樣重點單品必須筆記！

漁夫帽

帽子一向是時髦男女春夏的好夥伴，漁夫帽型能夠修飾臉型，丹寧材質不分男女，能夠輕鬆打造個性風格。

▲Prada 牛仔布漁夫帽，NT$25,000。

西裝外套

西裝外套是春季夜晚微涼天氣時的好夥伴，可以選擇較為輕薄的亞麻材質，穿上身透氣又舒適。

▲Longchamp 白邊縫線西裝外套（軍綠色），NT$22,800。

短版上衣

短版上衣也是春夏衣櫃中的必備單品，穿上身能為整體帶來好比例，無論是作為內搭或單穿，選擇一件有著獨特印花細節的襯衫會是不錯的選擇。

過膝短褲



今年春夏，無論男女都需留意過膝短褲的回歸，寬鬆的褲型有著類似褲裙的效果，搭配寬鬆上衣或外套，率性又時髦！

▲THOM BROWNE SS24 Women深藍色百慕達短褲，NT$69,200。

厚底涼鞋

厚底鞋從去年秋冬燒到今年春夏，穿上腳搭配長襪，除了能增加自身好比例更能成為造型焦點。

▲Simone RochaＸCrocs聯名系列白色厚底穆勒鞋，NT$9,800。

設計款肩背包

今年春夏包款設計已不再將重點放在只能放下可愛的小廢包，肩背包足夠的容量能夠放置日常小物，如藝術品般的設計更是深得時髦男女的心。

▲Bottega Veneta薄荷綠編織皮革肩背包，NT$152,500。

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