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小賈斯汀「雙層垮褲」穿搭你Get到了嗎？網友最好奇：為什麼不會掉

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

小賈斯汀（Justin Bieber）的穿搭總是能引領年輕世代潮流的走向，不過這回的「雙層垮褲」，你怎麼看呢？

先前和大家介紹過小賈斯汀（Justin Bieber）的「單手穿衣」時尚，這次小賈斯汀則是為他的垮褲風格進行升級，穿著「兩層棉褲」上街蹓躂，而外面那層棉褲褲頭已低到了臀部以下，讓小賈斯汀的大腿被運動褲的鬆緊褲頭綁住，褲管在褲腳擠成了一坨，這樣的穿搭方式你有Get到嗎？

小賈斯汀最新「雙層垮褲」穿搭

小賈斯汀日前和朋友出門吃飯，穿上了一身話題造型，上半身看來還挺正常，帽T與夾克的搭配盡顯帥氣街頭風格，但是視線往下會發現，小賈斯汀穿了兩層的Balenciaga灰色棉褲，外面那層棉褲掛在大腿位置，露出了內層的棉褲，褲檔變得非常低之外，褲腳也擠成一坨，還好有Louis Vuitton的腳印靴子，讓褲管不至於拖地。

這樣的雙層棉褲穿搭，延伸自小賈斯汀一直以來都喜歡的垮褲風格，露出內褲頭的垮褲穿搭，對於喜愛嘻哈文化的朋友來說並不陌生，但是穿上兩層褲子來打造的垮褲造型，就不是所有人都能理解了，有些網友表示不懂，為何他穿了昂貴的單品、卻要讓自己看起來很頹廢，有部分人好奇的則是，為什麼小賈斯汀的褲子不會掉下來呢？這編輯也不明白，希望有天他能親自出面解惑！

垮褲的由來

男孩們在學生時代時，多少都曾經歷過一波垮褲風潮吧！儘管學校通常禁止垮褲，男孩們依然喜歡露出一截內褲。關於垮褲文化（Sagging）的由來有許多種說法，其中一說最被廣泛接受：垮褲穿法源自美國監獄，囚犯們的囚衣經常尺寸不合，又為了防止囚犯在獄中自縊，所以不能使用腰帶，大家的褲子便都是鬆垮垮的模樣，而他們出獄後延續這習慣，不繫皮帶、讓褲子垂在臀部，慢慢的，垮褲文化在1990年代開始風靡嘻哈圈，至今仍是一種標誌性的嘻哈風格。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 小賈斯汀, 穿搭, 垮褲

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