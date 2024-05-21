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國宴換裝！蕭美琴改穿台灣設計師粉色套裝　吳玫如戴油菜花胸針巧思曝

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記者鮑璿安／台北報導

總統賴清德、副總統蕭美琴於20日宣誓就職，國宴晚會則是首度到台南安平舉行，於晚間6時30分開始，總統賴清德與夫人吳玫如一同步入會場，蕭美琴則是換上粉色晚宴服，由台灣設計師潘怡良操刀，與就職典禮上的風格截然不同。

▲▼副總統蕭美琴參加「520總統副總統就職典禮」。（圖／台北攝影記者聯誼會提供）

▲副總統蕭美琴參加「520總統副總統就職典禮」服裝由潘怡良設計。（圖／台北攝影記者聯誼會提供）

▲總統賴清德、副總統蕭美琴 。（圖／總統府提供）

▲（依序）第一夫人吳玫如、總統賴清德、副總統蕭美琴來到國宴會場 。（圖／總統府提供）

副總統蕭美琴的就職服裝以及國宴服裝皆由台灣設計師「針織女王」潘怡良設計，設計師表示，布料著重於永續功能性以及對大自然的愛護，確保簡潔現代感和穿著舒適度。就職典禮上，蕭美琴以白色上衣搭配黑褲裝現身，腰間佩戴上細腰帶相當率性，國宴上她則換上更為婉約的粉色晚宴裝，都是以簡潔剪裁彰顯時尚感，尤其袖口側邊切割設計為一大隱藏亮點，疊搭一條珍珠項鏈，正式之中帶入一絲靈巧氣息。

▲▼520總統就職典禮,總統賴清德與夫人吳玫如進入典禮會場。（圖／記者李毓康攝）

▲520總統就職典禮，總統賴清德與夫人吳玫如。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德、副總統蕭美琴 。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德依舊以西裝搭配「幸運紫」領帶來到國宴會場 。（圖／總統府提供）

▲▼ 胸針 。（圖／官方提供）

▲纏花工藝大師林佩瑩親手製作黃色油菜花型胸針，代表著無私奉獻與前進夢想的精神 。（圖／官方提供）

總統賴清德依舊以西裝搭配「幸運紫」領帶來到國宴會場，而他原先在就職典禮上佩戴的黃色油菜花型胸針則交由夫人吳玫如佩戴，吳玫如改以橘色西裝外套疊搭，這款胸針更是別具意義，由纏花工藝大師林佩瑩親手製作，代表著無私奉獻與前進夢想的精神。林佩瑩致力於傳統纏花工藝復興，結合了剪紙、纏繞、捻線、刺繡的技藝，向世界宣示其獨有的美學和價值。

關鍵字：

台南, 就職典禮, 國宴, 賴清德, 總統, 蕭美琴

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