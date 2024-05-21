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周興哲演唱會狂換裝！CHANEL小香外套穿搭範本、Ferragamo西裝超有氣勢

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記者鮑璿安 ／綜合報導

歌手周興哲近期憑著寫給梁靜茹的《大人》首度入圍最佳作曲人獎，而他正展開《Odyssey旅程世界巡迴演唱會》巡迴，來到澳門、深圳等多個城市演出，當中演唱會造型更是百變，休閒風、正裝風都能駕馭，帥出新高度完全是穿搭範本，以下一次揭秘。

▲▼ 周興哲 。（圖／官方提供）

▲周興哲穿著三宅一生ISSEY MIYAKE休閒質感的條紋襯衫 。（圖／官方提供）

▲▼ 周興哲 。（圖／官方提供）

▲ 周興哲換上RALPH LAUREN西裝，盡顯正式俐落風貌 。（圖／官方提供）

周興哲自2014年出道，短短5年就以23歲之齡攻下台北小巨蛋，除了才華出眾外，他穿著風格多變也是時尚圈寵兒，在演唱會廣州站換上日系美學品牌三宅一生ISSEY MIYAKE休閒質感的條紋襯衫，以細膩的線條和剪裁襯托出他情歌天王的氣質，緊接著又換上美式風格的RALPH LAUREN西裝，盡顯正式俐落風貌，疊搭白色褲裝和條紋上衣使其造型更為鮮明。

▲▼ 周興哲 。（圖／官方提供）

▲▼ 周興哲 。（圖／官方提供）

▲CHANEL外套散發氣質。（圖／官方提供）

周興哲巡迴演唱會的西裝造型來自多家品牌，以Ferragamo、CHANEL、VERSACE等品牌展現他的氣勢，在設計上則是截然不同，CHANEL黑白圖騰西裝和針織衫的經典單品裝點下彰顯氣質；他也換上Ferragamo緞面光澤感的翻領西裝，在正式中流露新意。周興哲此次也獻上〈That’s All〉、〈說太多〉及〈Nobody But Me〉等曲目，勁歌熱舞感染台下粉絲。

▲▼ 周興哲 。（圖／官方提供）

▲▼ 周興哲 。（圖／官方提供）

▲周興哲分別詮釋Ferragamo緞面光澤感的翻領西裝、VERSACE西裝。（圖／官方提供）

關鍵字：

周興哲, 演唱會, 造型, 穿搭, 音樂

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