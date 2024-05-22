安撫毛躁超有感！「護髮神級單品」推薦　讓髮質大躍進

記者曾怡嘉／綜合報導

濕熱的夏季到來，讓討厭的毛躁、分岔等髮質困擾一一現形，使用護髮品又擔心厚重黏膩，頭髮呈現油束感更NG！盤點輕盈水感質地護髮，幫你解決各種夏日髮質問題。

家庭醫學科專科陳柏臣醫師表示：「頭髮分成三大層，分別是角質層、皮質層、髓質層，其中皮質層裡蛋白質纖維體占毛髮85-90%，頭髮所需的營養物質涵蓋其中，也因此會影響頭髮的彈性和張力。不過頭髮在受損狀態下，蛋白質纖維排序雜亂，髮質容易顯得乾燥、粗硬，善用護髮精華深入髮芯填補髮間纖維的雜亂排序，以此達到修護累積的損傷。

▲fino 高效滲透護髮精華，70ml，399元。

如同精華液般的水感質地，不只好吸收不黏膩，富含6大護膚級美容精華，包含能深度修護髮絲並形成保護膜的角鯊烷、維持水潤的絲膠蛋白、提升髮絲柔軟度的珍珠精華等，不僅能阻隔熱傷害，還能撫平毛躁。

▲Celluver 大黑髮油，269元。

以韓國傳統養髮黑三寶為基底，提供頭髮生長所需營養，幫助秀髮保濕抗熱，快速深入髮絲，獨家配方質地輕爽不黏膩， 輕盈絲滑的果油精萃形成天然保濕鎖水膜，輕盈、不黏膩。

▲樂絲朵-L 酸熱瞬活髮油（免沖洗），90ml，399元。

添加夏威夷堅果油和海甘藍籽油，輕油成分吸收快速，不會因為過度滋養而顯得貼頭皮。。