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蔡依林穿Valentino亮片裙化身「人間美人魚」！合體王俊凱嗨翻全場

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蔡依林穿超閃亮片裙化身人間美人魚 。（圖／品牌提供）

▲蔡依林近日忙於巡迴演出，演唱會戰袍美到網友狂讚。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供

華語流行天后蔡依林（Jolin）近日正在大陸展開《Ugly Beauty 2024巡迴演唱會》，除了一連串的招牌熱門曲目和超強唱跳表演讓粉絲看得過癮，每次的演出造型也是一大看點，像是這次她又有2套穿著Valentino亮片訂製服搭配夢幻粉彩髮色的造型美翻全網，更穿著其中一套與大陸人氣男星王俊凱合唱，兩人高顏值合體畫面和「呸姐」大撩王俊凱的談話橋段，都讓現場氣氛high到最高點。

蔡依林穿超閃亮片裙化身人間美人魚 。（圖／品牌提供）

蔡依林穿超閃亮片裙化身人間美人魚 。（圖／品牌提供）

時尚資源超好、素有「國際蔡」稱號的蔡依林，本來就是許多時尚品牌搶著要的「Fashion Icon」，身上早有不少國際大牌代言的她，更在今年2月正式成為義大利精品品牌Valentino代言人。身為代言人的她，演唱會上選穿了先前溫州場就曾穿過的Valentino訂製閃亮銀色洋裝套裝，超閃耀的亮片銀色長披風裡是同材質的細肩帶禮服，低胸貼身的設計完美勾勒出她的完美好身材，側邊大開衩設計更讓美腿隨著動作、走位若隱若現，搭配上一頭浪漫的粉紫色長捲髮，更增添女人味，性感又霸氣，銀色亮片裙隨著她的動作閃耀出波光粼粼的光澤感，美到猶如「人間美人魚」。

她更穿著這套邀請當日演唱會嘉賓王俊凱現身，兩人合唱《心引力》及《檸檬草的味道》，讓台下粉絲尖叫聲不斷，嗨翻全場。合唱後蔡依林更是狂撩小她19歲的王俊凱，幫粉絲詢問理想型，讓王俊凱害羞到不停傻笑。

蔡依林穿超閃亮片裙化身人間美人魚 。（圖／品牌提供）

蔡依林穿超閃亮片裙化身人間美人魚 。（圖／品牌提供）

除了銀色亮片長洋裝，她還選了另一套同樣閃亮但風格迥異的紫色亮片Valentino訂製服當作演唱會戰袍。這套縫製滿滿紫色亮片的平口短洋裝，直接大秀她緊實0贅肉的肩頸線條和美腿，再以同樣材質的紫色亮片長手套增加造型感，而腰間的蝴蝶結與她頭上的蝴蝶結髮飾相呼應，更帶來俏麗甜美感。這套還配有一件誇張大蓬袖的同色系外罩衫，一穿上女王氣勢十足。

▲▼ bv。（圖／品牌提供）

▲舒淇穿著BOTTEGA VENETA早秋系列新裝。（圖／品牌提供）

自Matthieu Blazy執掌BOTTEGA VENETA 創意總監一職後，2月發表的秋冬時裝秀成為本季最受關注的時裝秀之一，隨著腳步接近，品牌公開了2024早秋系列，重塑對實穿的定義，連品牌大使舒淇也搶先演繹，示範高級鬆弛感穿著。

▲▼ bv。（圖／品牌提供）

舒淇穿著早秋系列新裝，以水藍色西裝外套搭配白背心，或是充滿女人味的深V黑色洋裝，頂著一頭鎖骨濕髪將電力拉到滿格，而她手拿新款Clutch包，被捕捉下多張美照讓人心曠神怡。

關鍵字：

蔡依林, Jolin, 演唱會, 服裝, 戰袍, Valentino, 王俊凱

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