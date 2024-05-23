脾氣最差星座Top 3 ！第一名平時看不出　偏愛對親近的人發火

▲脾氣最差3大星座 。（示意圖／翻攝IG@tvn）

記者鮑璿安／綜合報導

每個人的脾氣和地雷都不一樣，但結合星座角度分析，有些人非常做自己，完全不會讓自己受到委屈，只要稍微不悅就會點燃導火線，脾氣大爆發讓外人難以控制，以下就公開脾氣最大星座Top 3 ！

Top 3 獅子座

獅子座脾氣暴躁、愛面子，一旦發脾氣就很難控制自己，常常會展現出強烈的氣勢。 他們缺乏耐性，不願意妥協，所以在他們發火的時候，最好不要和他們硬碰硬，因為他們吃軟不吃硬。 與其和他們爭執不休，不如選擇賣傻、認錯、撒嬌來緩解他們的氣勢。

Top 2 天蠍座

天蠍座平時很少會表露真實的情感，理智線很容易在一時之間斷掉，但他們常常會裝作沒事，不讓人察覺出來。 然而，一旦超過他們的忍耐極限，天蠍就會大爆發，甚至會得理不饒人，採取報復行動。 想要平息天蠍座的怒氣，認錯、說好話往往沒有用，唯一有效的方法就是讓他們執行懲罰，宣洩完怒氣才能平息。

Top 1 金牛座

金牛座看起來平易近人，溫和沉穩，但他們也有非常固執鑽牛角尖的時候，尤其是對親近的人，會把平常隱藏起來的「不理智」釋放出來，反差讓人難以招架。 當金牛座生氣了，最好先離他們遠一些，暫避鋒芒，等他們心情平復、冷靜一點後再來溝通，與其在他們發火時與他們爭吵，不如等他們冷靜下來後再來解決問題。