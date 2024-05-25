孫藝真從20歲美到40歲！凍齡保養公開　隨時補水、保持運動習慣

文／美人圈

孫藝真首度來台灣！孫藝真連續三年成為台灣膠原領導品牌m2美度代言人，今年終於以代言人身分首度來台分享新品，活動上孫藝真狀態極佳，問到怎麼做到凍齡、仙氣爆棚時，孫藝真分享做為女演員，為了保持狀態真的做了許多努力，也一直一直在努力著，更開玩笑表示：「如果誰知道可以不努力就能維持狀態的方法，請告訴我。」當然孫藝真也分享5大凍齡保養技巧，一起來看！

孫藝真凍齡保養技巧

1.注重肌膚「溫度」，避免過高

關於保養，孫藝真認為有許多細節要留意，近期最關注的就是「肌膚溫度」。當肌膚溫度過高，肌膚就容易出狀況，泛紅、黑色素變得活躍進而出現斑點與暗沉、也可能使油脂分泌過度，因此，孫藝真分享：「我在比較忙碌、累的時候就容易膚溫變高，這時候會使用有涼感的面膜、美容儀的冰涼模式，幫助降溫。」

▲孫藝真分享凍齡保養技巧。（圖／IG@yejinhand）

2.「保濕」是最重要的，需時刻做到

孫藝真說「保濕」也很重要！除了早晚固定的保養流程外，整天也會隨時為肌膚補充水分：「不能讓肌膚有乾乾的感覺！」，更表示不僅塗抹式的保濕，「『內服』也很重要，白天會補充最新的超能膠原水光飲，很喜歡它可隨身攜帶，可隨時輕鬆地補充，方便又有效。」最新水光飲使用高劑量上限的韓國專利抗老玻尿酸以及實驗有效濃度的玄米萃取神經醯胺，涵養出水潤美肌。

▲孫藝真表示，保濕需時刻做到。（圖／m2美度提供）



孫藝真過去也多次在社群平台曬照！除了白天的隨時補充，更會在晚上睡前、早上起床喝膠原飲，由內而外養出水嫩凍齡美肌。

3.最不能忽視的是「清潔」，皮膚從底子好出來

現年42歲的孫藝真，也大方分享自己從20多歲就開始持續的保養秘訣，「『清潔』非常重要！」過去就曾分享在徹底卸妝之後她會用溫熱毛巾熱敷約1分鐘後，再配合按摩來溫和去角質，將肌膚的每一處都清潔乾淨，同時也預防毛孔變粗大。

4.保持運動習慣，是維持狀態的不二法門

另個同樣從20多歲就維持到現在的保養習慣，還有「運動」！孫藝真曾表示自己無法忌口，因此會透過運動來管理身材，過去也在韓國綜藝節目《家師父一體》，也展現了皮拉提斯與TRX，甚至公開自己有TRX講師資格證，而近期最新喜愛的運動就是「高爾夫球」，孫藝真笑著說：「這已經變成興趣了。」

▲孫藝真從20多歲就維持運動習慣。（圖／Youtube／SBS Catch）

5.「減化」壓力，年輕感爆棚

關於凍齡保養、維持仙女狀態，孫藝真除了長達20年有紀律、勤勞地維持上述習慣，孫藝真認為「常保美好心情、笑口常開」是看起來年輕感的關鍵！但也感同身受表示：「但人怎麼可能沒有壓力呢？」

孫藝真進一步分享自己會試著減化壓力，「別全身心地去感受壓力！而是告訴自己：『沒事的』，可以藉由散步、運動、保養、和朋友聚聚、吃美食等方法去轉移跟釋放，像是讓自己重新充電。」

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