fb ig video ETtoday search mobile

日網超準心測「選出遊必備單品」　秒測你的職涯規劃遠見

>

文／Workworks職場

面試萬年考古題「你的職涯規劃遠見」是什麼？相信不少人過去在面試或是績效考核階段，一定曾被問過未來規劃的問題，職場人們平時會設定短期、中期、長期的職涯目標嗎？先前繼「理想上司型」心理測驗後，本篇編輯將分享「你的職涯規劃遠見」心測，職場人們快一起來測驗吧！

▲假日出遊會想購買哪一樣東西？（圖／shinri，下同）

問題：炎熱的夏天來臨，當職場人們假日要去海灘或是山上時，首先會想購買以下哪一樣東西？

A.涼鞋

B.帽子

C.草編包

D.防曬

 --------------------以下解析--------------------

選「A」的你：涼鞋

選「涼鞋」的你，代表你在職涯規劃上有很大的遠見。職場人們對產業和社會趨勢很敏銳，吸收新資訊的同時會不斷更新自己的職涯規劃，處理工作事項習慣抱持著未雨綢繆的心態，始終保持著警惕心，能即時辨別需求和機會，也會提前規劃工作執行進度，職場人們未來的成功肯定會在計劃當中！

選「B」的你：帽子

選「帽子」的你，代表你在職涯規劃上是有遠見。職場人們對新科技、新趨勢很敏感，願意抱持積極的態度，不留餘力地提高你的技能，像是願意挑戰新工作或是開拓副業，來累積職業生涯的經歷，職場人們傾向用廣闊的角度來看待未來，並非僅是當前的工作延伸。

選「C」的你：草編包

選「草編包」的你，代表你在職涯規劃的遠見程度有些低。職場人的工作態度以穩定為導向，追求一成不變的生活節奏，對於自身的職涯規劃不會考慮太遠，認為只要努力完成眼前的任務就足夠，與其考慮職業晉升，職場人們更願意勤奮工作來提高工作效率。

選「D」的你：防曬

選「防曬」的你，代表你對未來遠見是有抱負，但不會以工作為中心。職場人雖然把職涯規劃融入在你的人生規劃，但生活重心不會因為繁忙的工作，而放棄你的愛好或想做的事，嚮往追求在私人生活和工作之間找到良好的平衡點。

職場人們測驗結果是什麼呢？歡迎跟編輯分享唷！

【延伸閱讀】

職場心理測驗「你在團隊中的影響力」？4大文具擇1神準分析你的工作性格

職場心理測驗「一張圖秒測出你的理想上司類型」！選「這個」嚮往建立無話不談的團隊？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 心測, 職場, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

250坪新北最大LOPIA 6／1開幕！　開賣便當、生魚片成加菜神隊友

250坪新北最大LOPIA 6／1開幕！　開賣便當、生魚片成加菜神隊友

脾氣最差星座Top 3 ！第一名平時看不出　偏愛對親近的人發火

脾氣最差星座Top 3 ！第一名平時看不出　偏愛對親近的人發火

過得快不快樂「看房間就知道」　空間風格顯露真實性格

過得快不快樂「看房間就知道」　空間風格顯露真實性格

晚上睡不好？「5款助眠食物」讓你快快進入夢鄉 金智媛「百貨女王」低調秀全身精品　5大穿衣法則顛覆財閥千金印象 天天用效果好？敷面膜4大迷思全解答　敷錯反而傷臉浪費錢 慢性發炎的元兇！營養師曝5種「促炎食物」：愛吃甜食要小心 伊能靜傳授「輕熟齡護膚法」　跟著做「視覺年齡少10歲」 沒運動神經也能快速瘦下來！5種低強度運動完成一周菜單 凍齡更有感！營養師推8種「抗老食物」：黑巧克力要吃對

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面