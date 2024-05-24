日網超準心測「選出遊必備單品」　秒測你的職涯規劃遠見

文／Workworks職場

面試萬年考古題「你的職涯規劃遠見」是什麼？相信不少人過去在面試或是績效考核階段，一定曾被問過未來規劃的問題，職場人們平時會設定短期、中期、長期的職涯目標嗎？先前繼「理想上司型」心理測驗後，本篇編輯將分享「你的職涯規劃遠見」心測，職場人們快一起來測驗吧！

▲假日出遊會想購買哪一樣東西？（圖／shinri，下同）

問題：炎熱的夏天來臨，當職場人們假日要去海灘或是山上時，首先會想購買以下哪一樣東西？

A.涼鞋

B.帽子

C.草編包

D.防曬

--------------------以下解析--------------------

選「A」的你：涼鞋

選「涼鞋」的你，代表你在職涯規劃上有很大的遠見。職場人們對產業和社會趨勢很敏銳，吸收新資訊的同時會不斷更新自己的職涯規劃，處理工作事項習慣抱持著未雨綢繆的心態，始終保持著警惕心，能即時辨別需求和機會，也會提前規劃工作執行進度，職場人們未來的成功肯定會在計劃當中！

選「B」的你：帽子

選「帽子」的你，代表你在職涯規劃上是有遠見。職場人們對新科技、新趨勢很敏感，願意抱持積極的態度，不留餘力地提高你的技能，像是願意挑戰新工作或是開拓副業，來累積職業生涯的經歷，職場人們傾向用廣闊的角度來看待未來，並非僅是當前的工作延伸。

選「C」的你：草編包

選「草編包」的你，代表你在職涯規劃的遠見程度有些低。職場人的工作態度以穩定為導向，追求一成不變的生活節奏，對於自身的職涯規劃不會考慮太遠，認為只要努力完成眼前的任務就足夠，與其考慮職業晉升，職場人們更願意勤奮工作來提高工作效率。

選「D」的你：防曬

選「防曬」的你，代表你對未來遠見是有抱負，但不會以工作為中心。職場人雖然把職涯規劃融入在你的人生規劃，但生活重心不會因為繁忙的工作，而放棄你的愛好或想做的事，嚮往追求在私人生活和工作之間找到良好的平衡點。

職場人們測驗結果是什麼呢？歡迎跟編輯分享唷！

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