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《浪姊5》台灣姊姊們保養秘訣公開！謝金燕吃排水蔬果、楊謹華以油養膚

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文／美人圈

2024陸綜《乘風破浪的姐姐》 第五季日前公開華麗初舞台，除了備受討論的韓團KARA成員Nicole（鄭妮可）、泰國頂流女星Mai、戚薇等，「台灣姊姊」代表同樣也有令人驚喜的表現！其實，每一季節目開播討論度極高的還有這些人均30+的姊姊們個個像吃了防腐劑般的凍齡美貌，讓人不禁好奇她們私下的保養秘訣是什麼？以下也公開5位台灣代表皮膚好到掐出水，以及維持纖瘦體態的小撇步，先筆記起來就對啦！

《浪姊5》台灣姊姊代表：謝金燕

被不少粉絲稱作「姐姐」的謝金燕外表完全看不出年紀已49歲，素顏的嫩白肌膚加上川字腹肌、纖瘦好身材，直接打趴一堆年輕嫩妹，堪稱凍齡界的女王！謝金燕平時除了不熬夜、不喝酒，維持自律好作息外，她也分享道自己平時會多吃「排水」蔬果，像是冬瓜、芹菜、檸檬、番茄等，幫助排除體內多餘水分，還可以緩解暫時性水腫，同時養出水嫩無暇美肌。

▲浪姐5保養 。（圖／翻攝自IG）

▲謝金燕。（圖／IG@jeanniehsieh___bbb）

《浪姊5》台灣姊姊代表：楊謹華

「資深保養控」楊謹華自稱從26歲開始就很重視保養，如今46歲膚質和身材狀況仍然維持得宜！楊謹華零細紋透亮肌靠的正是時下最火「以油養膚」，她會利用按摩油「由下而上」拉提全臉按摩，最後利用乳液加強保濕，就能避免顯年紀的法令紋和魚尾紋產生。另外還有一點楊謹華特別強調，那就是每天的清潔步驟，卸妝做確實才能確保後續保養品更好地吸收。

▲浪姐5保養 。（圖／翻攝自IG）

▲楊謹華。（圖／IG@cheryllovel0ve）

《浪姊5》台灣姊姊代表：郭書瑤

33歲郭書瑤並非天生就擁有好皮膚，過去也曾飽受長痘痘之苦的她特別著重挑選保養產品！她喜歡挑選無添加的保養品，卸妝會用卸妝霜按摩，再用卸妝水擦拭，習慣用手工皂和潔顏粉洗臉，接著用無漂白化妝棉上化妝水，最後視情況擦上精華液。此外，郭書瑤平時會督促自己每天一定要喝水2500cc，可以促進新陳代謝外，亦有助於保持皮膚看起來健康、容光煥發。不愛喝水的女孩建議偶爾可以加入檸檬片和薄荷葉，口感更好！

▲浪姐5保養 。（圖／翻攝自IG）

▲郭書瑤。（圖／IG@yaokuo）

《浪姊5》台灣姊姊代表：蔡詩芸 Dizzy Dizzo

懂唱懂饒的蔡詩芸Dizzy Dizzo絕對是台灣辣媽代表，38歲依舊身材火辣，更別提肌膚保養有多好！私下的蔡詩芸是十足面膜控，任何面膜包含保濕面膜、清潔面膜或晚安凍膜等都不設限，每天會依據肌膚狀況來做挑選。蔡詩芸透露自己肌膚屬於敏感肌，因此只要不工作她基本素顏，確保肌膚得到充分的休息呼吸時間，再加上清淡飲食＋睡眠，自然養出人人稱羨的健康膚質！

▲浪姐5保養 。（圖／翻攝自IG）

▲蔡詩芸。（圖／IG@dizzydizzo）

《浪姊5》台灣姊姊代表：郭碧婷

光是從外貌根本看不出40歲郭碧婷已經是兩個孩子的母親，整個人狀態超好！郭碧婷最為人所知的就是白學公主般的光滑水煮蛋肌，她自曝最重視肌膚補水，所以隨身一定會攜帶保濕噴霧，確保肌膚一直處於水潤狀態。同時郭碧婷也十分著重內在保養，她從16歲開始就不喝冰飲，長達24年維持這好習慣，膚況想不突飛猛進都難。

▲浪姐5保養 。（圖／翻攝自IG）

▲郭碧婷。（圖／IG@bea.hayden）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 乘風破浪的姐姐, 謝金燕, 楊謹華, 郭書瑤, 保養

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