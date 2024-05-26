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必訪3間泰式餐廳　好吃平價炒MaMa麵一人獨享也剛好

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文／女子學

每當天氣開始炎熱，是不是就很想吃泰式料理呢？但在眾多的泰式餐廳裡，又要選擇哪一家呢？本篇將推薦3間泰式餐廳，若你喜歡泰式料理那辣中帶著酸甜的滋味，那就快把這些餐廳列入口袋名單，再找一天呼朋引伴，一同分享美味的餐點。

1. 三攀泰

那天久違地來到天母附近，辦完一些事情後，也到了晚餐時間，於是便與朋友到他所推薦的三攀泰用餐。明明當時已臨近關店時刻，還是小小排了一下隊，可見人氣之高，這也讓人對它的菜色期待起來。

▲三攀泰店內，很多都是一個人用餐。（圖／ichirochen，下同）

進入店內後，發現很多都是一個人用餐，果然不愧是外面招牌上寫的「一個人也能享用泰式料理」。三攀泰的品項不少，也都很平價，看著其他桌點的菜，真的很想什麼都點來吃看看，但胃容量畢竟有限，同行的人也不多，只能作罷。

最後點了幾乎每桌都有的炒mama麵，還有Tom Yum炒飯與辣炒空心菜。炒MaMa麵的軟硬度和調味都很剛好，吃起來乾爽又帶點焦香；用泰國香米與冬蔭醬烹調的Tom Yum炒飯，炒得粒粒分明，口感微辣，吃到後面若有些膩口可以再擠上檸檬；辣炒空心菜蒜味很足，吃來脆口。三攀泰整體來說很不錯，下次再訪，一定要多試試其他菜色。

三攀泰三重店
地址：新北市三重區自強路一段212號

三攀泰天母店
地址：台北市士林區德行東路27號

2. 雲鼎正宗雲泰料理

在松江南京站8號出口附近的雲鼎正宗雲泰料理，隱身在巷弄內，要是不仔細看，很容易就錯過它。之所以會知道這間店，是剛好跟朋友都在松江南京站附近，就臨時約吃飯，而在搜尋餐廳時，看到評價不錯就想說吃看看。

因為不是用餐時段，走進店內，只有三兩客人。雲鼎正宗雲泰料理的菜色種類算多，有炒飯類、海鮮類、熱炒肉類、蔬菜類、涼拌類、湯類，還有點心甜品等。跟朋友討論後，點了各自想吃的，蝦仁炒飯調味適中，乾爽不軟爛；微辣的打拋四季豆，口感爽脆；還有吃泰式一定要點的椒麻雞，肉不會炸得太乾，配上酸甜的調料，很下飯。意外搜尋到的雲鼎正宗雲泰料理，價錢不會太貴，菜品也算美味，很適合多人聚餐。

地址：台北市中山區松江路140巷6號

3. COCO Brother 椰兄 PLUS

中山站附近的巷弄內藏有各式各樣的美味餐廳，而主打個人獨享式泰式料理的COCO Brother 椰兄 PLUS也在其中。COCO Brother 椰兄 PLUS的店內佈置滿是泰國情調，用餐環境寬敞又窗明几淨，說是網美餐廳也不為過。而也是這樣的氛圍，讓朋友想進店一試。

店家除了獨享菜式外，也有多人共享的套餐。泰式經典風味黃金蛋炒MaMa麵吃起來不會太濕軟，調味也適中，特別的是還有附上堅果、黃瓜片與生菜，配搭起來很清爽；香酥脆皮雞腿排的肉質算嫩，椒味香麻醬汁很搭配；月亮蝦餅是最喜歡的菜品，很厚實，裡面滿是蝦子，鮮味也很足，配上沾醬更是美味。COCO Brother 椰兄 PLUS很適合朋友聚餐，不僅好吃也很好拍照。

地址：台北市中山區南京西路12巷13弄3號1樓

延伸閱讀

請問，這位「泰泰」之後給約嗎？嚴選 3 間泰式餐廳，酸香鹹辣讓妳從早到晚都吃不完！

5 家西門町小吃店：隱藏巷弄美食、魯肉蛋包麵，再來碗誠意滿滿的「海鮮麵」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 泰式料理, 泰菜, 餐廳

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