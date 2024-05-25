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超準！第一眼看到什麼？秒讀你的內心「真實狀態」

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記者曾怡嘉／綜合報導

視覺的第一印象，往往說明你內心的潛在感受，《小紅書》就有一個心理測驗，只需要30秒就能測出你的近期的心情和內心狀態，實測的網友都說準！一起來試試。

#第一眼看到什麼呢？

▲▼第一眼看到什麼？秒讀你的內心「真實狀態」 。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

A.一隻大手

B.很多隻小手

C.同時看到

-------------（下有完整解析）

#挑選A的你

你的個性好強更不喜歡示弱，但也是因為太愛面子，有時候不好意思拒絕他人，變成濫好人，讓你常常吃虧也沒轍，雖然你也想敞開心胸，可是就是踏不出自己那一步，所以和身邊朋友即便關係不錯，但仍會保持距離，不太容易相信任何一個人。

#挑選B的你

你對於未來很有規劃，知道必須靠過自己的努力，才能到達目標，做任何事情都實事求是，不太相信命運。你的腦子比較直線條，不太懂得用聰明的方法做事，所以總覺得特別累，最近狀態有點身心俱疲，想要好好休息一段時間，想清楚再出發。

#挑選C的你

你個性開朗且充滿正能量，不太喜歡和一些小心眼或總愛斤斤計較的人打交道，與其勉強自己，倒不如躲得遠遠的。真實的你有時會想太多，一不小心就往死胡同鑽，有時候會有點焦慮，而這樣想太多的個性，有時候談戀愛也會讓你因此而猶豫不決，最後不了了之。

關鍵字：

心理測驗, 心情, 內心狀態, 視覺, 感受

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