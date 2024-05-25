男神出動！新貓王Jacob Elordi太會穿搶下BV代言、蔡徐坤新身分曝光

記者鮑璿安／ 台北報導

新一代貓王26歲澳洲男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi）因參演電視劇《貓王與我Priscilla》、《高校十八禁》走紅，最新受到Bottega Veneta官宣成為全球品牌大使。同時，Versace 宣布著名歌手兼音樂製作人蔡徐坤(KUN)擔任全球品牌大使，男神帥氣模樣引發熱議。





▲雅各艾洛迪（Jacob Elordi）擔任Bottega Veneta全球品牌大使 。（圖／品牌提供）

自創意總監Matthieu Blazy上任以來，Jacob Elordi就不斷與品牌加深連結，早在2022年就出席品牌秋冬時裝秀，之後在大型活動、私服穿搭中都可見到Bottega Veneta單品，他更時常帶著經典Andiamo包款上街，以高顏值帶貨十分有影響力，都一再揭示他的獨有風格與品牌非凡魅力的交織。而品牌則最新公開了Jacob Elordi身穿粉色針織毛衣，以雙手比出兔子耳朵的可愛畫面，正式宣佈他成為全球品牌大使，粉絲們未來也可期待雙方更多交流。

▲Versace 宣布著名歌手兼音樂製作人蔡徐坤(KUN)擔任全球品牌大使 。（圖／品牌提供）



同時，Versace 宣布著名歌手兼音樂製作人蔡徐坤(KUN)擔任全球品牌大使，亦同時發布由 KUN 演繹 2024 年早秋系列設計的照片，以黑白視角捕捉下他身穿皮衣的帥氣模樣，蔡徐坤表示：「Versace 無懼定義、先鋒多元的態度，與我的創作理念深相契合。 它既有經典品牌的風範， 亦有先鋒時尚的態度。 很高興成為 Versace 全球品牌大使，相信 Versace 的多樣面貌也能為 我在未來的創作，帶來源源不斷的靈感。 」