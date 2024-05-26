fb ig video ETtoday search mobile

「自我感覺良好」星座Top 5　天秤討厭批評、牡羊把黑都說成白的

>

▲▼盤點「自我感覺良好」星座Top 5 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者曾怡嘉／綜合報導

有句話說「你不尷尬，就是別人尷尬」，這年頭自我感覺良好的人，在任何方面都算是吃香，盤點12星座中自我感覺良好星座Top 5，看看誰也進榜了？

#第5名 牡羊座

牡羊座性格開朗好聊，即便把牡羊丟在陌生朋友群，他自有一套相處之道，它們相信自己有能力克服各種困難，積極不放棄的個性讓他們自我感覺良好，信心十足能把黑的都說成白的，辯才無礙讓大家都甘拜下風。

▲▼盤點「自我感覺良好」星座Top 5 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第4名 雙子座

雙子座有很高的情商和幽默感，在社交場合中相當受歡迎，動靜皆宜的他們，自有一套交友之道，他們能自在的在各個朋友圈中，和大家看似關係不錯，但卻難以深交，內心總有自己孤獨的一塊，旁人觸及不到。

#第3名 天秤座

天秤座的自我感覺良好，完美體現在外貌上，對於美感和搭配有著滿滿的自信，總是喜歡對別人指手畫腳，以自己標準來看待他人，有時候的確有失偏頗，但是外在自信心爆棚的他們，又不許別人批評，非常雙標。

▲▼盤點「自我感覺良好」星座Top 5 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第2名 射手座

射手座的人不安於現況，喜歡踏出舒適圈，向外冒險來尋求成就感，藉由不斷的學習，給予自己強大的信心，見多識廣的他們，內心總覺得別人不如自己，但過於狹隘的思考，有時都忘了人外有人、天外有天。

#第1名 獅子座

獅子座不僅是自信，舉手投足都充滿著魅力，不管去什麼地方，能言善道的他們，都很容易把那邊當成自己主場，天生就喜歡引人注目，自我感覺當然良好，常不自覺想和人一較高下，這種好鬥的個性，常為自己找來不少的麻煩。

關鍵字：

星座, 自我感覺良好, 人際關係, 自信, 12星座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

超準！第一眼看到什麼？秒讀你的內心「真實狀態」

超準！第一眼看到什麼？秒讀你的內心「真實狀態」

「5種朋友」不要交！誤交損友讓你好運通通都跑光

「5種朋友」不要交！誤交損友讓你好運通通都跑光

太挑或桃花運差？超準心理測驗秒看「你找不到對象」的真實原因

太挑或桃花運差？超準心理測驗秒看「你找不到對象」的真實原因

250坪新北最大LOPIA 6／1開幕！　開賣便當、生魚片成加菜神隊友 勞力士「水鬼王」防水3900米好威　熱門度不若「水鬼」在於太霸氣 章子怡與楊冪坎城紅毯比美！透視禮服、LOEWE訂製戰袍上身超霸氣 就是不脫妝！夏季「底妝三寶」推薦 　到了下午妝容依然完美 過得快不快樂「看房間就知道」　空間風格顯露真實性格 睡醒反而更累？營養師：睡前別碰「3種食物」以免影響睡眠 窮是自找的？生活中「6個小習慣」讓你輕鬆變有錢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面