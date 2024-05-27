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夏日繽紛鞋！美牌Sporty ＆ Rich話題聯名adidas、王淨銀粉PUMA復古鞋

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記者鮑璿安／綜合報導

為迎接炎炎夏日，鞋款也該染上繽紛色調，adidas Originals驚喜宣佈與美國時尚品牌Sporty & Rich繼續攜手合作，推出雙方打造的第四個系列，迎來自帶街頭鬆弛感的復古鞋款。PUMA則請到王淨演繹RS-X 前衛復古老爹鞋款，超有夏季夢幻格調。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals x Sporty & Rich 以Handball Spezial鞋款為基礎 。（圖／品牌提供）

話題聯名adidas Originals x Sporty & Rich 系列，以Handball Spezial鞋款為基礎，重新演繹成湖水綠、莫蘭迪粉和復古深棕三種柔和色調，並且採用麂皮鞋面搭配皮革條紋和後跟呈現，金色Sporty & Rich品牌標誌點綴於側面，全系列鞋款還配備了特殊聯名鞋盒包裝，非常值得收藏。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲王淨則選定銀粉配色RS-X 前衛復古老爹鞋款 。（圖／品牌提供）

PUMA 推出 Summer Holiday 夏日海島假期系列，以棕梠樹及復古花磚為圖樣設計，結合懷舊氛圍打造出一系列渡假風單品，此次主軸RS-X 前衛復古老爹鞋款，鞋面以透氣網眼及磨砂皮革裁片等異材質拼接包覆，兩側裁片延伸至後跟環繞點綴，再以經典 RS 跑鞋科技置入大底為鞋款提升踩踏舒適機能。王淨則選定銀粉配色展現清新活力，純白鞋身於鞋舌及後拉環點綴上浪漫嫩粉。

關鍵字：

adidas Originals, 夏季, 鞋款, PUMA, 清新

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