說流行／話題包牌Cafuné快閃登台！必買「金蛋包」春夏質感新款一次看

記者鮑璿安／專題報導

又有話題性的小眾手袋品牌登台！香港設計師品牌 Cafuné 首次於台灣開設快閃店，品牌著重於低調簡約的質感設計，且價格落在2萬元台幣上下相對容易入手，終於不需要再透過代購就能零時差看新款，此次更率先在台發售可愛精緻的 Mini Stance款式，有什麼必買重點、店裝亮點，一次看仔細！

Cafuné的由來





▲成立於 2015 年的香港設計師品牌 Cafuné 。（圖／品牌提供、翻攝自IG@Cafuné）

成立於 2015 年的香港設計師品牌 Cafuné ，由一對摯友 Queenie Fan 和 Day Lau 共同創立。「Cafuné 」一詞則是葡萄牙文，意為輕撫愛人的頭髮，帶出了品牌雋永而浪漫的設計美學，設計師Queenie曾在3.1 Phillip Lim、Coach 和 rag & bone 等知名品牌工作，因此累積豐富的經歷，品牌成立短時間內，旗下包款便受到名人新木優子、鍾欣潼等人喜愛，迅速打開知名度。

Cafuné 首次於台灣開設快閃店

▲Cafuné於5月22日至7月21日於在遠百信義A13 1F 開設快閃店。（圖／品牌提供）

Cafuné於5月22日至7月21日於在遠百信義A13 1F 開設快閃店，店面設計以植物作點綴，整體營造愜意舒適的春夏優雅氣息。本次快閃店的重點包款之一，是全新「Egg Bucket」 ，品牌於春夏系列帶來這款都會質感的水桶包，打造出俐落率性的弧度，特別之處在於合上包包時，會形成幸運的四葉草狀封口，而包身點綴上別緻鮮明立體的「小金蛋」配扣，透過創新設計手法詮釋經典水桶包，保證是不撞款的小眾選擇。





▲Egg Bucket 象牙白色。（圖／品牌提供、翻攝自IG@Cafuné）

在充滿活力的春天，也誕生了新色「奶油黃」Stance Wallet包款，將代表陽光活力的淡黃色灌溉在包款上，作為俐落的梯形包款別具現代感，亦推出金色及銀色斜揹肩鏈，可自由以不同的肩鏈進行搭配，兼具手拿包與肩背性質，輕鬆配搭出不同造型。





▲Stance Wallet 新色。（圖／品牌提供、翻攝自IG@Cafuné）

喜愛低調質感的時尚迷，義大利國寶級皮件品牌Valextra也是極佳選擇，旗下經典之作包括Milano、最廣為人知的Iside系列，毫無顯著的logo點綴，從結構感和皮革紋理著手，彰顯不敗優雅風貌。而此次要來深入介紹的是「VV Hobo 」，該包款為 Valextra的全新包型，靈感源自於立燈設計的形狀，完美體現了設計流動性，黑色Costa滾邊配上兩側突出的 V 形切口設計，展現俐落的包身結構；肩帶上的「VV鎖」也可調節背帶長度，不論肩背或是手提都可以輕鬆駕馭，配上溫柔的奶油白色調成為穿搭的點睛之筆。

▲Valextra話題通勤大包VV Hobo 。（圖／品牌提供）