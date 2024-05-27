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Stray Kids Felix王子降臨！LV巴塞隆納早春秀　奔放舞裙、新包搶先看

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記者鮑璿安／台北報導

Louis Vuitton 路易威登日前來到巴塞隆納發表2025 早春女裝系列，作為西班牙的度假勝地，鬼才建築師高第（Antoni Gaudi）在此留下許多不朽傑作，創意總監Nicolas Ghesquière選在奎爾公園揭開大秀序幕，展現一場創新和文化之旅。而品牌大使韓團Stray Kids成員李龍馥Felix頂著一頭銀白髮色擔任看秀嘉賓，身穿黑色立領外套搭配白褲現身會場，流露王子般的風範。

▲Louis Vuitton 路易威登。（圖／品牌提供）

▲韓團Stray Kids成員李龍馥Felix。（圖／品牌提供）

▲Louis Vuitton 路易威登。（圖／品牌提供）

▲Louis Vuitton 路易威登來到巴塞隆納奎爾公園（Park Güell）舉行2025 早春女裝系列大秀。（圖／品牌提供）

此次辦秀地點奎爾公園（Park Güell）位於巴塞隆納 El Carmel Hill 山上，是由西班牙建築鬼才高第（Antoni Gaudí）打造的建築烏托邦，於 1914 年竣工啟用後，現已是一處經聯合國教科文組織列為世界遺產的公共花園，至今仍在城市中獨樹一幟，渲染上西班牙熱情、藝術基調，將2025 早春女裝系列定義為一場發現之旅。同時，品牌即將在巴塞隆納舉辦美洲盃帆船賽，更是其中的主要贊助商，也因此多了一層意義。場內的布景設計往往是大秀的最初線索，欽點詹姆斯欽倫德（James Chinlund）設計，採用純白俐落的長座椅依空間輪廓蔓延，與高聳的石柱垂直連接，也呼應Nicolas Ghesquière一貫喜愛的建築感美學。

▲Louis Vuitton 路易威登。（圖／品牌提供）

▲Louis Vuitton 路易威登。（圖／品牌提供）

▲Louis Vuitton 路易威登。（圖／品牌提供）

▲Louis Vuitton 路易威登。（圖／品牌提供）

Nicolas Ghesquière提到，「我喜歡這個國家（西班牙）喚起某種腳踏實地和嚴謹的態度，同時它也關乎自由、關乎年輕、關乎某種奢侈。」大秀開場造型是標誌性的繭型剪裁，領口靈感取自水手的傳統衣領，以20世紀80年代寬肩和倒三角比例建構了鮮明廓形外衣，一系列簡潔有力的正裝造型揭開序幕。此系列也不免俗向西班牙文化致敬，一條解構的白色蕾絲裙以金屬絲鉤重建，形塑蕾絲花卉樣貌，其風格來自西班牙知名設計師 Paco Rabanne，將巴塞隆納的熱情和奇幻表露無遺。

▲Louis Vuitton 路易威登。（圖／品牌提供）

▲Louis Vuitton 路易威登。（圖／品牌提供）

秀上出現大量浮誇的裙襬結構，運用褶皺手法巧妙注入豐盈的空氣垂墜感，如花苞般綻放，彷佛吹響了春天輕快奔放的節奏。而光滑的馬靴和帶有人造毛皮的馬褲，使用圓點和褶邊進行裝飾，無不洋溢著佛朗明哥舞的強烈基調。包款配件方面，Petite Malle硬箱包、Nano Noé水桶包紛紛換上明亮色調迎接春季，GO-14包款融入花呢材質，想必即將成為爆款單品。

▲Louis Vuitton 路易威登。（圖／品牌提供）

▲Louis Vuitton 路易威登。（圖／品牌提供）

▲Louis Vuitton 路易威登。（圖／品牌提供）

▲Louis Vuitton 路易威登。（圖／品牌提供）

▲Louis Vuitton2025 早春女裝系列重點配件包款。（圖／品牌提供）

更多早春系列大秀

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲作為海灘邊最關鍵的泳裝穿搭，香奈兒以自身奢華不失機能性的格調呈現 。（圖／品牌提供）

香奈兒最新的2024/25 Cruise 度假系列大秀於 5 月 2 日選址法國馬賽呈現，以地中海的脈動中心出發，充滿海洋風情和時髦感的度假單品，帶領大家展開一場深海歷險。「大海和海風讓我想在潛水服上加入有趣元素」，維吉妮維婭一向喜愛在設計語彙中導入生活化的場景，這次機緣下使2024/25 Cruise 度假系列與馬賽獨有的自由奔放、壯麗海岸線、充足飽滿的陽光完整融合，一切風景盡收眼底。作為海灘邊最關鍵的泳裝穿搭，香奈兒以自身奢華不失機能性的格調呈現，綴以壓釦裝飾的潛水頭套，黑白連身泳衣前方採用拉鏈、大蝴蝶結緞帶勾勒出女性的優雅自我，一體式連帽剪裁穿插其中帶來新意。持續以海洋元素為線索，驚喜發現許多戀愛小魚印花以精湛細膩的刺繡形式，悠遊在輕薄的長袖上衣，點綴漁網、貝殼等符碼串起的配件，彷佛立刻就投入陽光與沙灘的懷抱之中。

▲ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲Sabato的創新設計語言體現在眾多英義混血元素，英倫元素格紋被詮釋為精緻的刺繡串珠流蘇，蘇格蘭花格以精緻模樣上身 。（圖／品牌提供）

由Gucci創作總監Sabato De Sarno 操刀的首場早春秀，2025早春系列時裝秀選址倫敦泰特現代美術館美術館舉行，本季更強調高級製衣工藝層面，野生洋甘菊花卉刺繡經過鐳射切割、手工組裝立體有機紗，在透視和手工造模的塑形亮片之間遊走，疊搭比例精良的翻領襯衫，賦予日常一絲高級時髦感。代表品牌馬術文化的馬銜鍊也隨之進化，細節貫穿麂皮面料成為重點元素之一；各色的芭蕾平底鞋也被裝飾馬銜鍊，頗有成為爆款單品的潛質。Sabato的創新設計語言則體現在眾多英義混血元素，英倫元素格紋被詮釋為精緻的刺繡串珠流蘇，蘇格蘭花格以精緻模樣上身，代表著晚裝與常服的浪漫相遇。

關鍵字：

路易威登, 巴塞隆納, 2025早春女裝, LV, 西班牙建築

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