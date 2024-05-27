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雅柏煙霧之蹤「羅第丘版」煙燻況味　免稅通路限定

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▲雅柏、雅伯樂快閃店。（圖／各品牌提供）

▲雅柏免稅通路推出限定款「煙霧之蹤：羅第丘版」。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

針對泥煤威士忌愛好者，雅柏酒廠再度於免稅通路，打造全新旅行冒險篇章推出「煙霧之蹤：羅第丘版」，在第二航廈打造快閃店，直接搭配手作甜點品飲，一嚐限定滋味；亞伯樂則在台中誠品480打造快閃店，用爵士樂貫穿雙桶意境，氛圍滿滿。

▲雅柏、雅伯樂快閃店。（圖／各品牌提供）

繼西班牙曼薩尼亞版後，雅柏免稅獨家限定煙霧之蹤系列最新酒款「羅第丘版」，將帶領品酒人前往充滿濃郁浪漫氛圍的南法隆河區紅酒產區，一探法式珍稀橡木桶釀製的迷人風味。結合了經典美國波本白橡木，與法國羅第丘紅酒桶的獨特雙重熟成工序。源自艾雷島的雅柏麥芽經波本桶熟成後，再移入羅第丘酒桶第二次熟成，賦予酒液豐富的泥土礦物香以及微辣溫潤的複雜層次。

▲雅柏、雅伯樂快閃店。（圖／各品牌提供）

品飲時首先是煙燻朝鮮薊與胡椒味的微妙交織，之後漸露煙燻蔓越莓、黑醋栗的清新果香，最終以濃郁巧克力、焦油和煙燻餘韻作結，風味獨特，迷人的琥珀金黃酒色，充滿視覺美感十足。雅柏釀酒師讚譽這是款「風格強烈而醇厚」的珍稀酒款。

▲雅柏、雅伯樂快閃店。（圖／各品牌提供）

▲雅柏、雅伯樂快閃店。（圖／各品牌提供）

品牌表示，6／30前桃園機場第二航廈將現身Shortie熱氣球造型的快閃店，邀請旅客扮演雅柏吉祥物Shortie的副機長，領略法式風情品酒之旅。現場更提供「五感體驗」方式，搭配兩款手作甜點,讓消費者用眼、鼻、口多重感官來欣賞這款限量酒款的迷人獨特風貌。

煙霧之蹤系列羅第丘版5月起在桃園機場第二航廈和澎湖威士忌專賣店開賣，售價3,070元，憑購買單據即可免費獲贈限量設計頭巾。

▲雅柏、雅伯樂快閃店。（圖／各品牌提供）▲雅柏、雅伯樂快閃店。（圖／各品牌提供）

單一麥芽蘇格蘭威士忌亞伯樂，首度進駐台中誠品生活480，打造期間限定的伯樂專屬原創空間，透過一系列的感官體驗，深度體會酒廠100%雙桶工藝的奧秘，以「伯樂饗頌」為題打造免費入場的詞曲雙桶奏酩沉浸體驗展。

▲雅柏、雅伯樂快閃店。（圖／各品牌提供）

在雙桶奏酩沉浸體驗展中，邀請台灣爵士推廣人周靖庭、劉佳恩，以雙桶工藝為主題挑選歌單，從Louis Armstrong傳唱世界的《What a Wonderful World》到1920年代先由純器樂版本推出，而後委任填詞，才造就全美走紅現象級的爵士金曲《Star Dust》，感受詞句與旋律之間猶如雙桶勾兌般的交互層次。在導聆品酩區中，則針對不同品酩情緒搭配試飲風味的情境歌單，橫跨「恣意自在」、「俏皮奔放」、「熱情甜美」、「抒情悠揚」四大主題，該區域更設有黑膠典藏拍照牆，讓品酩者能夠徜徉在樂音與風味交織而生的美妙感官旅程。 

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

泥煤威士忌, 煙霧之蹤, 限定酒款, 快閃店, 雙桶奏酩

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