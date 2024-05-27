劉嘉玲金句堪稱「女性勵志書」：你不需要跟著別人變，但你要接受別人變

▲劉嘉玲智慧金句值得細細收藏。（圖／翻攝自小紅書/劉嘉玲，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

57歲劉嘉玲充滿人生智慧，把自己人生活成大女主，說過的話都可以出本女性勵志書，無論對人生、愛情都好，她思想通透，清醒到不行，以下愛情智慧金句必須學起來！

#你不需要跟著別人變，但你要接受別人變。

#剛開始的時候，什麼都是美好的，然後過了一段時間，每個人都有自己的性格，那些缺點就開始曝露出來，還好我們兩個人都還會珍惜彼此擁有的東西，有時候他會認錯，有時候我會認錯，我們一起長大。

#學會獨處很重要，一個真正懂得愛的人，其實第一個應該愛自己，徹底了解自己以後，你的愛才會比較健全，當你和另外一個人相處的時候，你不是依賴也不是霸佔，而是做自己。

#你只有很愛自己，才有資格要求別人來愛你。

#最完美的控制就是不控制。

#長久的婚姻肯定是相互忍耐，你以為是你在忍別人，搞不好人家才在忍你。

#時間是一個健談者，你不要在他發言之前先提出問題，它會給你所有這個世界一個解釋。

#你要習慣提醒自己要接受不好的東西，面對它、接受它、處理它、放下它，我覺得這才是人生真正的真理。





#沒有人喜歡的男人，我不會喜歡，我喜歡的話，你一定條件不俗、有魅力，很多人喜歡。

#很多事情，強求並沒有用，只可以不斷充實自己，而不是要去管你，要是我真的管著你，你也可以走，這種事不能勉強，我要你為了我而留下來。